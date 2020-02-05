شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور ينشر خطاب تعهد التأمين المرسل من الاتحاد القطري قبل السوبر الأفريقي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نشر مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك خطاب تعهد التأمين المُرسل من الاتحاد القطري إلى الاتحاد الإفريقي كاف، بشأن مباراة السوبر الإفريقي بين الأبيض والترجي التونسي.

الزمالك يواجه الترجي يوم 14 فبراير الجاري، على أرض قطر، في مباراة السوبر الإفريقي.

وكان مرتضى منصور قد اشترط إرسال خطاب تأمين من قطر لبعثة الزمالك، من أجل السفر وخوض مباراة السوبر الإفريقي أمام الترجي.

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وذكر الموقع الرسمي للزمالك أن الخطاب بمثابة ضمان السلامة للبعثة البيضاء في الدوحة، وأن كاف تمنى موافقة الأبيض على المشاركة لضمان نجاح هذه المباراة الاحتفالية.

وأوضح خطاب الاتحاد القطري للكاف: «نسعى لاستكمال الاستضافة الناجحة لكأس السوبر الإفريقي، والتي بدأت مع نسخة 2019، بالإضافة إلى نسخة العام المقبل».

وتابع: «نؤكد من جديد التزامنا الكامل عند استضافة هذا الحدث، والتقيد بأعلى المعايير الدولية، كل ذلك لضمان تمتع وأمن وسلامة جميع المشاركين باللقاء، ونتطلع إلى لقائكم جميعًا في الدوحة في 14 فبراير 2020، للاستمتاع بمباراة كرة قدم عالية المستوى بالإضافة إلى تدفق كبير من المتفرجين لهذا الحدث الهام».

نص بيان الاتحاد القطري لـ كاف

السيد / أحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم«اسمحوا لي أولاً أن أعرب عن مدى سروري بلقائك مؤخرًا في الرباط، خلال منتدى تطوير البنية التحتية لكرة القدم في إفريقيا، الذي كان يستضيفه أشقاؤنا من الاتحاد الملكي المغربي لكرة القدم. أود أيضًا أن أثني على جهودك في تزويد القارة بفرصة للنمو والتطور، كل ذلك وفقًا لقدراتها ومواهبها الكروية. بالإضافة إلى ذلك، أود أن أؤكد مجددًا أن الاتحاد القطري لكرة القدم يرحب بكم في الدوحة مع جميع زملائك أعضاء اللجنة التنفيذية وضيوفكم الموقرين من الاتحادات الأعضاء في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، وكذلك جميع اللاعبين والمسؤولين والموظفين والإداريين. من الناديين المتنافسين. سيكون نهائي كرة القدم الأفريقية لا تنسى مع نكهة عربية. في كانون الأول (ديسمبر) الماضي، أتيحت لك أنت وبعض أعضاء لجنتك التنفيذية الفرصة لمشاهدة جزء من كأس العالم للأندية FIFA الذي استضافته قطر، والذي كان يتمتع بثراء كبير من المتفرجين مقارنة بالإصدارات السابقة. بالإضافة إلى ذلك، عرض ما عرضته الدوحة لجميع الضيوف القادمين من جميع أنحاء العالم للمشاركة في تجربة ذات مستوى عالمي من وجهة نظر تنظيمية وترويجية وفنية وأمنية. اكتسبت البطولة ثناء وتقدير FIFA وكذلك المشجعين والمسؤولين وضيوف وسائل الإعلام- ناهيك عن ردود الفعل الإيجابية من جانب اللاعبين والموظفين والإداريين في الأندية المشاركة. التزمت دولة قطر والاتحاد القطري لكرة القدم، بصفتهما مضيفين لأول مرة كأس العالم العربي والشرق الأوسط FIFA في عام 2022، بالتزامهما. على هذا النحو، فإن أي مباراة رسمية أو ودية- سواء كانت مباراة أو بطولة- تستضيفها الدوحة ستُعتبر جزءًا من استعداداتنا لكأس العالم. سنقدم تجربة ذات مستوى عالمي وسيتم التعامل معها دائمًا على أعلى المستويات المهنية. سنضمن أن يتمتع جميع المشاركين والمشجعين والأندية والموظفين بتجربة ممتعة واستثنائية وآمنة. علاوة على ذلك، سيتم تطبيق جميع المعايير الدولية واختبارها من خلال الجوانب التنظيمية والترويجية والأمنية.