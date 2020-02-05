صدامان عربيان في ربع نهائي الكونفيدرالية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 5 فبراير 2020

أسفرت قرعة دور الثمانية ببطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، التي أجريت مساء اليوم الأربعاء بالعاصمة المصرية القاهرة، عن صدامين عربيين من أصل 4 مباريات تقام بالدور ربع النهائي للمسابقة.



ويلتقي النصر الليبي مع حسنية أكادير المغربي في مواجهة عربية قوية، فيما يصطدم المصري البورسعيدي بنهضة بركان المغربي وصيف النسخة الماضية من الكونفيدرالية.

وجاءت المواجهات في دور الثمانية كالتالي:-

1- زاناكو الزامبي × بيراميدز المصري.

2- النصر الليبي × حسنية أكادير المغربي.

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3- المصري البورسعيدي × نهضة بركان المغربي.

4- إنييمبا النيجيري × حوريا كوناكري الغيني.

ويلعب الفائز من مباراة زاناكو وبيراميدز، أمام الفائز من إنييمبا وحوريا، بينما يلتقي الفائز من مواجهة المصري ونهضة بركان، المتأهل من مواجهة النصر الليبي وحسنية أكادير.

وتقام مباريات الذهاب للدور ربع النهائي، يوم الأحد الموافق 1 مارس / آذار المقبل في ملاعب الأندية المذكورة أولاً (أصحاب وصافة المجموعات) بينما تقام مباريات الإياب يوم الأحد 8 من نفس الشهر على ملاعب (أصحاب صدارة المجموعات).

وتقرر أن تقام مباريات الدور نصف النهائي يومي 3 و10 مايو / آيار المقبل، على أن تقام المباراة النهائية يوم 24 من نفس الشهر، دون أن يحدد الاتحاد الأفريقي الملعب الذي يستضيف اللقاء النهائي.

وتوج الزمالك المصري بلقب كأس الكونفيدرالية في الموسم الماضي بعد تفوقه على نهضة بركان المغربي في المباراة النهائية بركلات الترجيح بعد فوز كل منهما في ملعبه بنتيجة (1-0).