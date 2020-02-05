- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر صراع ايطالي الماني على ظهير السيتي والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 5 فبراير 2020
كشفت تقارير صحف بريطانية، أن إنتر ميلان وبايرن ميونيخ يتصارعان للحصول على خدمات ظهير مانشستر سيتي خلال ميركاتو الصيفي المقبل.
وبحسب صحيفة "ذا صن"، فإن السيتي على استعداد للتخلي عن الدولي البرتغالي جواو كانسيلو خلال الصيف المقبل.
وكان كانسيلو قد انتقل من يوفنتوس إلى السيتيزن خلال الصيف الماضي مقابل 65 مليون يورو.
وأشارت الصحيفة إلى أن الناديين يراقبان موقف كانسيلو الذي خرج من حسابات مدرب الفريق بيب غوارديولا، ويخططان لضمه خلال الفترة المقبلة.
يذكر أن كانسيلو شارك هذا الموسم في 22 مباراة مع السيتي، وأحرز هدفًا وحيدًا وصنع مثله.
كانت هذه تفاصيل خبر صراع ايطالي الماني على ظهير السيتي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.