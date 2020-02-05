صراع ايطالي الماني على ظهير السيتي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 5 فبراير 2020

كشفت تقارير صحف بريطانية، أن إنتر ميلان و​بايرن ميونيخ​ يتصارعان للحصول على خدمات ظهير مانشستر سيتي خلال ميركاتو الصيفي المقبل.



وبحسب صحيفة "ذا صن"، فإن السيتي على استعداد للتخلي عن الدولي البرتغالي جواو ​كانسيلو​ خلال الصيف المقبل.

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وكان كانسيلو قد انتقل من يوفنتوس إلى السيتيزن خلال الصيف الماضي مقابل 65 مليون يورو.

وأشارت الصحيفة إلى أن الناديين يراقبان موقف كانسيلو الذي خرج من حسابات مدرب الفريق بيب ​غوارديولا​، ويخططان لضمه خلال الفترة المقبلة.

يذكر أن كانسيلو شارك هذا الموسم في 22 مباراة مع السيتي، وأحرز هدفًا وحيدًا وصنع مثله.