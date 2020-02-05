بث مباشر.. قرعة ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا 2020، القنوات الناقلة والفرق

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 5 فبراير 2020

نطلقت النسخة الجديدة من مسابقة دوري أبطال أفريقيا لموسم 2019-20 في 29 نوفمبر الماضي، وقد تم إجراء قرعة دور المجموعات في 9 أكتوبر 2019.

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كانت مباريات دور المجموعات قوية جدًا هذا الموسم، وشهدت العديد من المباريات القوية التي قدمت المتعة والإثارة لعشاق كرة القدم في القارة السمراء.

3 فرق عربية خرجت من دوري أبطال أفريقيا من المجموعات، هي الهلال السوداني الذي أحرج الأهلي والنجم الساحلي قبل المغادرة، واتحاد العاصمة الجزائري الذي تذيل مجموعته، وشبيبة القبائل الجزائري أيضًا الذي ترك مكانه في دور 8 للترجي حامل اللقب والرجاء بطل الكونفدرالية الموسم الماضي.