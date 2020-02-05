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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بث مباشر.. قرعة ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا 2020، القنوات الناقلة والفرق والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 5 فبراير 2020
نطلقت النسخة الجديدة من مسابقة دوري أبطال أفريقيا لموسم 2019-20 في 29 نوفمبر الماضي، وقد تم إجراء قرعة دور المجموعات في 9 أكتوبر 2019.
كانت مباريات دور المجموعات قوية جدًا هذا الموسم، وشهدت العديد من المباريات القوية التي قدمت المتعة والإثارة لعشاق كرة القدم في القارة السمراء.
3 فرق عربية خرجت من دوري أبطال أفريقيا من المجموعات، هي الهلال السوداني الذي أحرج الأهلي والنجم الساحلي قبل المغادرة، واتحاد العاصمة الجزائري الذي تذيل مجموعته، وشبيبة القبائل الجزائري أيضًا الذي ترك مكانه في دور 8 للترجي حامل اللقب والرجاء بطل الكونفدرالية الموسم الماضي.
تصنيفات الأندية المتأهلة لدور 8 من دوري أبطل أفريقيا
|المتصدرون
|الوصفاء
|مازيمبي
|الزمالك
|النجم الساحلي
|الأهلي
|ماميلودي صنداونز
|الوداد
|الترجي
|الرجاء
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