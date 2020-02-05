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وهاج والمتحدة يتصدران سباق الهجن بحائل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واس - حائل

اختتمت منافسات سباق الهجن لفئة الجذاع لمسافة 6 كلم وبمجموع ثمانية أشواط ضمن فعاليات موسم حائل، وذلك تحت إشراف الاتحاد السعودي للهجن.

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وانطلقت أشواط الجذاع بشوطين للرموز تصدرت الرمز الأول فيه «المتحدة» لمالكها لمحمد سعيد الهاجري، فيما حصل على رمز القعدان «وهاج» للمالك محمد سعود المري.

فيما حصلت «سمحة» لعلي راشد المري على الصدارة في سباق الشوط الثالث، أما «مرهب» للمالك محمد عويد الجهني فحصل على المركز الأول في ‏الشوط الرابع.

بينما جاء في المركز الأول في شوط السباق الخامس «الشكله» لمشوح عساف العنزي، بينما حصل على المركز الأول في شوط السباق السادس «مايهاب» لراشد محمد الهاجري. في حين حققت المركز الأول في سباق الشوط السابع «الشاهينية» للمالك جابر عبدالله الشمري. وفي ختام السباق حقق «فجاج» لنايف عودة الحويطي صدارة الشوط الأخير من منافسات سن الجذاع.