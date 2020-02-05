الأهلي يضرب بقوة لتفكيك الاتفاق

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سليمان الجابري - الدمام
يضرب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بكل قوة عندما يواجه الاتفاق على مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بالشرائع، ضمن الجولة الـ17 لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان لكرة القدم للمحترفين، بهدف البقاء في دائرة المنافسة ووقف عملية نزيف النقاط.
يأمل الأهلي صاحب المركز الثالث بـ30 نقطة في تعويض تعثره بالتعادل الإيجابي أمام العدالة في الجولة الأخيرة، حيث يدفع بكل أوراقه الرابحة من أجل حسم اللقاء، على أمل أن تلعب النتائج المقبلة للهلال والنصر في مصلحته.
في المقابل، يأمل الاتفاق صاحب المركز الحادي عشر بـ20 نقطة، أن يحسن أوضاعه في البطولة، مستندا على التغييرات التي شهدها الفريق في فترة الانتقالات الشتوية.
قبل المواجهة:
- استمرار غياب السوري عمر السومة بالأهلي للإصابة.
- ستكون المواجهة الاختبار الأخير للسويسري كريستيان جروس الذي يجد غضبا واستياء كبيرا من أنصار الفريق الأهلاوي.
- يدخل الاتفاق لقاء اليوم بنشوة الفوز على الوحدة.
- سيكون خالد العطوي مدرب الاتفاق أمام اختبار حقيقي.
- أعمال الصيانة بالجوهرة تنقل اللقاء للشرائع.
- مواجهة الدور الأول انتهت أهلاوية بهدفين لهدف.
- تفوق أهلاوي في تاريخ مواجهات الفريقين في 14 مباراة مقابل 9 للاتفاق و3 تعادلات.
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