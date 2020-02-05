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رالي حائل يعود للروزنامة العالمية العام المقبل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واس - حائل

كشف رئيس الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية الأمير خالد بن سلطان العبدالله الفيصل، عن عودة رالي حائل الدولي للروزنامة الدولية للراليات العالمية اعتبارا من العام المقبل كجولة عالمية.

وقال خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية لانطلاق رالي حائل 2020، بحضور عدد من المتسابقين في جميع الفئات المشاركة «إن رالي حائل هذا العام يعد أول جولة من جولات الراليات السعودية، وسيعود لروزنامة الراليات العالمية»، مشيرا إلى أن رالي حائل هذا العام تحت مراقبة الاتحاد الدولي للسيارات منوها بدعم واهتمام أمير منطقة حائل ونائبه منذ انطلاقته قبل 14 عاما، وما زال هذا الدعم مستمرا.

وأضاف «الاتحاد لديه برامج ومبادرات عدة لدعم المتسابقين، منها الدورات والاستضافات التي تشمل السائقين والملاحين وإعداد برامج تثقيفية لتأهيل المتسابقين من جميع النواحي»، لافتا إلى أن هناك مبادرات تستهدف الشباب والأطفال عبر التعاون مع وزارة التعليم لبث ثقافة رياضة السيارات، مبينا أنه خلال السنوات الخمس المقبلة سيكون لدى الاتحاد بنى تحتية من الكوادر المؤهلة وقاعدة قوية من شباب الوطن الذين ينافسون في المحافل العالمية باسم هذا الوطن الغالي.