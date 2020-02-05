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أنديجاني في تحد اتحادي.. وبيرجوفيتش يحزم حقائبه

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عمر أمانات - جدة

وافق المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد هينك تين كات على ضم المدافع أحمد أنديجاني لقائمة الفريق، حيث استهل تواجده مع بعثة الفريق أمس في بريدة.

ويعد اللاعب من مواليد المملكة، وسبق أن مثل فريق نادي الفيحاء في يناير 2018 دون أن يحظى بالفرصة الكافية لتتم إعارته لنادي أبها في 31 يوليو 2018 بهدف البحث عن فرصة للمشاركة. ويشغل اللاعب ذو الـ25 عاما خانتي قلب الدفاع والظهير الأيسر، حيث يأمل الجهاز الفني أن يثبت اللاعب إمكانياته للاستفادة منه فيما تبقى للفريق من استحقاقات خلال الموسم الحالي في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين وكأس محمد السادس للأبطال.

من جهة أخرى بدأ المحترف الصربي الكسندر بيرجوفيتش بحزم أمتعته وإرسالها إلى مدينة زيورخ السويسرية مما ينبئ باقتراب انتقاله إلى أحد الأندية السويسرية خلال الأيام المقبلة.