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هل يفجر النصر غضبه في مرمى الفتح؟

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عبدالعزيز الأسمري - الرياض

يلوح النصر بصب جام غضبه في شباك الفتح، عندما يلتقيه اليوم في الجولة الـ17 لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في كرة القدم، على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض، حيث تأمل كتيبة فيتوريا تلاشي أخطاء المباريات السابقة، خاصة أمام ضمك في الجولة الماضية عندما فقد الصدارة. ويدرك وصيف الدوري الذي جمع 34 نقطة، أن الفوز على الفتح أمر ضروري لمواصلة المنافسة على اللقب، وأن ضياع أي نقطة يعني تمكين منافسه التقليدي الهلال من اللقب بشكل كبير.

في المقابل يدخل الفتح مع مدربه يانيك فيريرا بشعار الفوز ولا غيره، حيث يقبع النموذجي في المركز الـ15 برصيد 10 نقاط، متساويا مع ضمك صاحب المركز الأخير، حيث خسر الفريق في الجولة الماضية أمام الشباب بهدفين مقابل هدف، ويتساوى مع ضمك أيضا في عدد تلقيه للخسائر بواقع 10 مرات.

قبل المواجهة: