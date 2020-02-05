شكرا لقرائتكم أحمد حجازى أول هدف أهلاوى للجنة التخطيط فى الميركاتو الصيفى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تعقد لجنة التخطيط بالنادى الأهلي أجتماعاً مهما خلال الأيام القليلة المقبلة بحضور محمود الخطيب رئيس النادي من أجل مناقشة عددة أمور خاصة بفريق الكرة ويأتي في مقدمة هذه الملفات تدعيم الفريق بصفقات قوية خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

ويترأس محسن صالح لجنة التخطيط التى تضم في عضويتها ، كلاً من زكريا ناصف وخالد بيبو وتعقد أجتماعات كل فترة من أجل مناقشة بعض الملفات والأمور التى تهم فريق الكرة وقطاع الناشئين وترغب اللجنة في عقد أجتماعاً مهماً خلال الفترة المقبلة لبحث مستجدات القطاع الكروي بالنادي والصفقات التى يحتاجها فريق الكرة وغيرها من الأمور والقضايا الهامة.

ويعد أحمد حجازي مدافع ويست بروميتش الأنجليزي على رأس المرشحين لتدعيم الدفاع الأحمر في ظل وجود توافق داخل لجنة التخطيط على ضرورة ضم المدافع الدولي الذي لا يشارك حالياًَ بشكل مستمر مع فريقه.

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ويدخل الأهلى غداً إختباراً كروياً هاماً عندما يلتقي مع بيراميدز فى السابعة والنصف من مساء غد الخميس الغد فى الجولة السادسة عشرة من الدورى الممتاز والمحدد لها السابعة والنصف مساء غد الخميس على ملعب الدفاع الجوى

ويدخل الأهلى مباراة بيراميدز وهو يحتل صدارة ترتيب بطولة الدورى العام برصيد 36 نقطة، بعد أن حقق الفريق 12 انتصارًا متتاليًا دون أن يفقد ولو نقطة واحدة حتى الآن، وهو ما جعل المارد الأحمر حامل لقب الدورى يُحقق العلامة الكاملة ويصبح أقوى فريق هجومياً ودفاعياً بفارق كبير عن أقرب منافسيه.

على الجانب الأخر ، يدخل بيراميز مواجهة الأهلي وهو يحتل المركز الثالث برصيد 26 نقطة، ويطمح الفريق في لإيقاف الأهلي للمرة الأولى هذا الموسم خاصة وأن الفريق يملك أفضليه معنوية على المارد الأحمر بسبب تفوقه في المواجهات المباشرة بين الطرفين في الفترة الماضية، مما يجعله المرشح الأبرز في الدوري لإيقاف قطار الأهلي الذي تخطى جميع الفرق التي واجهها حتى الأن.

ويعاني بيراميدز في مواجهة الأهلي من غياب أبرز عناصره عبد الله السعيد، والذي حصل على البطاقة الصفراء الثالثة خلال مواجهة نادى مصر والتي جاءت ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر لمسابقة الدورى.