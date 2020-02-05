شكرا لقرائتكم "ممنوع الاقتراب والتصوير" شعار الإسماعيلى قبل مواجهة الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل فرض الفرنسى “ديديه جوميز” المدير الفنى للإسماعيلى السرية على تدريباته الفريق ، ضمن برنامج الإعداد لقمة الزمالك المقرر لها الأحد المقبل فى ختام الأسبوع الأول من عمر المسابقة المحلية.

ورفض الجهاز الفنى دخول كاميرات التصوير ، سعيا للحفاظ على تركيز اللاعبين وتجنب تشتيتهم قبل تلك المباراة المنتظرة.

وبدأ الفريق استعداداته اليوم بعد حصول اللاعبين على راحة قصيرة لمدة 24 ساعة عقب العودة من أسوان اثر الخسارة من فريقها بهدفين مقابل هدف.

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أصدر المهندس إبراهيم عثمان رئيس مجلس إدارة الإسماعيلى، المشرف العام على قطاع الكرة قرارا بتوقيع غرامات مالية على اللاعبين، بعد الأداء الباهت فى مباراة أسوان، والذى أدى للهزيمة بنتيجة هدفين مقابل هدف فى المباراة التى أقيمت مساء الاثنين ضمن منافسات الجولة السادسة عشر بمسابقة الدورى المحلى.

تأتى تلك الغرامة إرساءً لمبدأ الثواب والعقاب الذى ينتهجه مجلس الإدارة بين اللاعبين وبهدف استعادة الروح القتالية وإعادة تنظيم الأمور والانضباط داخل الفريق وتجنب فقدان مزيد من النقاط خلال مشواره بالمسابقة المحلية.

وشدد رئيس النادى الإسماعيلى على أنه يجب على اللاعبين بذل أقصى جهد ممكن من أجل إعلاء شأن النادى الإسماعيلى، مضيفا أنه لا مكان لأى لاعب متخاذل خلال المرحلة المقبلة.