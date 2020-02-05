شكرا لقرائتكم الهدف 23 يمنح محمود علاء لقب الهداف التاريخي لمدافعي الزمالك بالدورى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نجح محمود علاء مدافع الزمالك في حفر أسمه من ذهب في تاريخ القلعة البيضاء ، بعد ما أصبح الهداف التاريخي لمدافعي الأبيض عبر التاريخ في بطولة الدوري العام ، عقب تسجيل هدف في مرمي حرس الحدود بالمباراة المقامة حالياً علي استاد القاهرة ضمن المنافسات الجولة السادسة عشر لبطولة الدوري .

ووصل محمود علاء إلي الهدف 23 ليتفوق علي أشرف قاسم نجم دفاع الزمالك السابق، والذي سجل 22 هدف مع القلعة البيضاء في بطولة الدوري العام .

وجاء ترتيب الهدافين لمدافعي الزمالك كالتالي ..

1- محمود علاء 23

2-أشرف قاسم 22 هدف

3-فتح الله و طارق السيد 21 هدف

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4-احمد رمزي 18هدف

5-ابراهيم يوسف و نبيل محمود 15 هدف

6-مدحت عبدالهادي 14 هدف

7- حسام عبدالمنعم - وائل القباني 11 هدف

الزمالك يخوض مباراة اليوم محتلاً المركز الخامس في الدوري برصيد 25 نقطة جمعها من الفوز في 7 مباريات والتعادل في 4 مباريات والهزيمة في مباراتين، وأحرز لاعبوه 18 هدفًا واستقبلت شباكه 10 أهداف.

في المقابل فان فريق حرس الحدود يحتل المركز العاشر برصيد 18 نقطة جمعها من الفوز في 4 مباريات والتعادل في 6 مباريات والهزيمة في 5 مباريات وأحرز لاعبوه 12 هدفًا واستقبلت شباكه 11 هدفًا.

يغيب عن الزمالك في مباراة حرس الحدود اليوم كل من فرجاني ساسي وشيكابالا وكاسونجو للراحة ومصطفى محمد للإيقاف.

تاريخيًا تشير لغة الأرقام إلى تفوق الزمالك على حرس الحدود، إذ التقى الفريقان من قبل في 29 مباراة فاز الزمالك في 18 وخسر في 7 وحسم التعادل نتيجة 4 مباريات بين الفريقين، وكان آخر فوز حققه الحرس على الزمالك كان عام2014 بالجولة الخامسة من الدوري إذ خسر الزمالك وقتها بهدفين دون رد.

لاعبو الزمالك سجلوا 42 هدفا في شباك حرس الحدود فيما استقبلت شباك الأبيض 27 هدفا فقط، ويعتبر هداف تاريخ مواجهات الفريقين هو مصطفى فتحي لاعب الزمالك برصيد 4 أهداف.

واسندت لجنة الحكام بالاتحاد المصرى لكرة القدم، للحكم محمد يوسف ادارة مباراة الزمالك وحرس الحدود، ويعاونه سمير جمال وشهاب راشد، عمرو عايد حكماً رابعاً .