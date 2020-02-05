شكرا لقرائتكم السوبر المصرى.. الأهلى يسافر إلى الإمارات قبل مواجهة اغلزمالك بـ24 ساعة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يدرس الجهاز الفني للأهلي السفر للأمارات قبل لقاء السوبر المحلي أمام الزمالك يوم 20 فبراير الجاري بيوم واحد، وتقديم موعد التحرك، حتى يتأقلم اللاعبين والجهاز الفني على الأجواء في الامارات قبل خوض لقاء السوبر المرتقبة.

واستطلع مسئولو الأهلي رأي رينيه فايلر المدير الفني للفريق في مقترح السفر قبل المباراة بيوم واحد، وهو الأمر الذي وافق عليه المدرب السويسري والذي استقر على أداء مران الفريق يوم 19 فبراير صباحاً على ملعب التتش بالجزيرة على أن يسافر الفريق مباشرة للإمارات لأداء المواجهة المرتقبة,

ويدخل الأهلى غداً اختباراً كروياً هاماً عندما يلتقي مع بيراميدز فى السابعة والنصف من مساء غد الخميس الغد فى الجولة السادسة عشرة من الدورى الممتاز على ملعب الدفاع الجوى.

ويخوض الاهلي عدة مباريات محلية قبل لقاء السوبر فبعد مباراة بيراميدز غداً سيلعب يوم 10 فبراير الجاري أمام طلائع الجيش ثم يلعب مع المصري يوم 14 فبراير مع المصري بإستاد المكس قبل أن يخوض المباراة الأهم هذا الشهر تقريباً أمام الزمالك في السوبر المحلي بالامارات، ويتناقش الجهاز الفنمي للفريق بقيادة رينيه فايلر رحالياً في موعد السفر للامارات حيث يرغب الجهاز الفني في السفر مُبكراً من أجل خوض عدة تدريبات يومية هناك والتأقلم على الأجواء قبل المواجهة المرتقبة.

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ويدخل الأهلى غداً إختباراً كروياً هاماً عندما يلتقي مع بيراميدز فى السابعة والنصف من مساء غد الخميس الغد فى الجولة السادسة عشرة من الدورى الممتاز والمحدد لها السابعة والنصف مساء غد الخميس على ملعب الدفاع الجوى

ويدخل الأهلى مباراة بيراميدز وهو يحتل صدارة ترتيب بطولة الدورى العام برصيد 36 نقطة، بعد أن حقق الفريق 12 انتصارًا متتاليًا دون أن يفقد ولو نقطة واحدة حتى الآن، وهو ما جعل المارد الأحمر حامل لقب الدورى يُحقق العلامة الكاملة ويصبح أقوى فريق هجومياً ودفاعياً بفارق كبير عن أقرب منافسيه.

على الجانب الأخر ، يدخل بيراميز مواجهة الأهلي وهو يحتل المركز الثالث برصيد 26 نقطة، ويطمح الفريق في لإيقاف الأهلي للمرة الأولى هذا الموسم خاصة وأن الفريق يملك أفضليه معنوية على المارد الأحمر بسبب تفوقه في المواجهات المباشرة بين الطرفين في الفترة الماضية، مما يجعله المرشح الأبرز في الدوري لإيقاف قطار الأهلي الذي تخطى جميع الفرق التي واجهها حتى الأن.

ويعاني بيراميدز في مواجهة الأهلي من غياب أبرز عناصره عبد الله السعيد، والذي حصل على البطاقة الصفراء الثالثة خلال مواجهة نادى مصر والتي جاءت ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر لمسابقة الدورى.