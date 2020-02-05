شكرا لقرائتكم 30 دقيقة.. الزمالك يتقدم على الحرس بهدفي علاء وبن شرقي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل مرت 30 دقيقة من عمر لقاء الزمالك وحرس الحدود في المباراة المُقامة بينهما حالياً، على ستاد القاهرة الدولى، في الجولة السادسة عشر من مسابقة الدورى الممتاز، ويتقدم الفريق الأبيض بثنائية نظيفة سجلها محمود علاء من ركلة جزاء في الدقيقة 10 والمغربى أشرف بن شرقى فى الدقيقة 26.

الزمالك يخوض مباراة اليوم محتلاً المركز الخامس في الدوري برصيد 25 نقطة جمعها من الفوز في 7 مباريات والتعادل في 4 مباريات والهزيمة في مباراتين، وأحرز لاعبوه 18 هدفًا واستقبلت شباكه 10 أهداف.

في المقابل فان فريق حرس الحدود يحتل المركز العاشر برصيد 18 نقطة جمعها من الفوز في 4 مباريات والتعادل في 6 مباريات والهزيمة في 5 مباريات وأحرز لاعبوه 12 هدفًا واستقبلت شباكه 11 هدفًا.

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يغيب عن الزمالك في مباراة حرس الحدود اليوم كل من فرجاني ساسي وشيكابالا وكاسونجو للراحة ومصطفى محمد للإيقاف.

تاريخيًا تشير لغة الأرقام إلى تفوق الزمالك على حرس الحدود، إذ التقى الفريقان من قبل في 29 مباراة فاز الزمالك في 18 وخسر في 7 وحسم التعادل نتيجة 4 مباريات بين الفريقين، وكان آخر فوز حققه الحرس على الزمالك كان عام2014 بالجولة الخامسة من الدوري إذ خسر الزمالك وقتها بهدفين دون رد.

لاعبو الزمالك سجلوا 42 هدفا في شباك حرس الحدود فيما استقبلت شباك الأبيض 27 هدفا فقط، ويعتبر هداف تاريخ مواجهات الفريقين هو مصطفى فتحي لاعب الزمالك برصيد 4 أهداف.

واسندت لجنة الحكام بالاتحاد المصرى لكرة القدم، للحكم محمد يوسف ادارة مباراة الزمالك وحرس الحدود، ويعاونه سمير جمال وشهاب راشد، عمرو عايد حكماً رابعاً .