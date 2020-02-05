شكرا لقرائتكم 22 لاعبا فى قائمة الأهلى ضد بيراميدز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أعلن قائمة الفريق استعدادًا لمواجهة بيراميدز، التي تقام على استاد الدفاع الجوي في السابعة والنصف مساء غدٍ الخميس، وذلك في إطار منافسات الأسبوع الـ16 من بطولة الدوري الممتاز.





وجاءت القائمة كالتالي:

شريف إكرامي، ومحمود متولي، وياسر إبراهيم، وأليو بادجي، ووليد سليمان، وأيمن أشرف، وعلي لطفي، وحسين الشحات، وأليو ديانج، ومحمد الشناوي، وعمرو السولية، ومروان محسن، ومحمد مجدي «أفشة»، وعلي معلول، وأحمد الشيخ، ومحمود وحيد، وأحمد فتحي، وحسام عاشور، ومحمود عبدالمنعم «كهربا»، وجونيور أجايي، وجيرالدو، ومحمد هاني.