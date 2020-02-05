شكرا لقرائتكم الزمالك يقرر سفر الفريق 11 فبراير الجارى استعدادا لمواجهة الترجى التونسى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف أحمد مرتضى منصور، عضو مجلس إدارة نادى الزمالك، إنه تقرر سفر الفريق الأبيض، يوم 11 من شهر فبراير الجارى، من أجل الاستعداد لمواجهة الترجى التونسى، فى المباراة المقرر إقامتها يوم 14 من الشهر الحالى، فى بطولة السوبر الإفريقى التى ستقام فى ملعب الغرافة القطرى.

وأوضح أحمد مرتضى منصور فى تصريحات صحفية على هامش تواجده فى مراسم سحب قرعة دورى أبطال إفريقيا المقامة بأحد فنادق مدينة السادس من أكتوبر، إن إدارة الزمالك تدرس سفر الفريق إلى قطر بطائرة خاصة من القاهرة، مشدداً إن كافة الأمور يتم الترتيب لها داخل القلعة البيضاء.

وجاء تصريحات عضو مجلس إدارة نادى الزمالك بعدما نشر الموقع الرسمى للنادى تلقى إدارة القلعة البيضاء خطابات رسمية اليوم الأربعاء، من الاتحاد الافريقي لكرة القدم " الكاف" يؤكد فيه تعهد الاتحاد القطري لكرة القدم بتأمين وضمان سلامة بعثة فريق الزمالك خلال خوض مباراة السوبر الإفريقي أمام فريق الترجي الرياضي التونسي والمقرر إقامتها في الدوحة يوم 14 فبراير الحالي وتضمن الخطاب الذي أرسله اليوم الكاف للزمالك أن الاتحاد القطري لكرة القدم قد أرسل خطابًا إلى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" فيما يتعلق بسلامة بعثة الزمالك المشاركة في السوبر الإفريقي كما أشار الكاف في خطابه المرسل لمرتضى منصور رئيس النادي اليوم إلى أن الخطاب المرسل من الاتحاد القطري هو بمثابة ضمان السلامة للبعثة البيضاء في الدوحة، متمنيا موافقة النادي على المشاركة لضمان نجاح هذه المباراة الاحتفالية.

وأسند مجلس إدارة الزمالك، رئاسة بعثة الفريق في السوبر الإفريقى إلى إسماعيل يوسف عضو مجلس إدارة النادى الأبيض، في البطولة التي يشارك فيها الزمالك بصفته بطلا للكونفدرالية في النسخة الماضية من البطولة بينما يشارك فيها الترجى التونسى بصفته بطل النسخة السابقة من دورى أبطال إفريقيا.