شكرا لقرائتكم قرعة الكونفدرالية الأفريقية.. المصري ضد نهضة بركان المغربي في ربع نهائي البطولة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أسفرت قرعة الكونفيدرالية الإفريقية عن وقوع نادي المصري ضد نهضة بركان المغربي في ربع نهائي البطولة.

وأجريت مراسم سحب قرعة دور الثمانية لبطولة دورى أبطال أفريقيا فى السابعة مساء اليوم الأربعاء، بأحد فنادق مدينة السادس من أكتوبر، ويشارك فيها قطبى الكرة المصرية الأهلى والزمالك فى التصنيف الثانى بعدما احتلا المركز الثانى فى مجموعة كل منهما بمرحلة المجموعات.

ونشر الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" مقطع فيديو عبر حسابه على تويتر أوضح فيه كيفية سحب القرعة التى ستتم عن طريق 6 أوعية وجاءت كالتالى..

الوعاء الأول: يضم كل أندية التصنيف الثانى (الزمالك، الاهلى، الرجاء، الوداد)

الأوعية 2 و3 و4 و5 تحتوى على 3 كرات لمتصدرى المجموعات الأربع على الترتيب

يتم سحب كرة من الوعاء الأول لفريق فى التصنيف الثانى (الزمالك كمثال)

وبعدها يتم استبعاد الفريق الذى تواجد معه فى المجموعة وسحب كرة من كل وعاء (استبعاد مازيمبى كمثال وسحب كرة النجم وصن داونز والترجي).

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وضع الثلاث كرات فى الوعاء السادس وسحب كرة الفريق الذى سيواجه الزمالك

وتتكرر العملية مع الثلاث فرق الأخرى..

سيتواجد فى التصنيف الأول متصدرو المجموعات الأربع وهم مازيمبى والنجم الساحلى وصن داونز والترجى، وفى التصنيف الثانى الزمالك والأهلى والوداد والرجاء، وسيكون الأهلى فى طريق مازيمبى أو صن داونز أو الترجى، والزمالك مع النجم الساحلى أو صن داونز أو الترجى.

وتقام مباريات ذهاب ربع النهائى على ملاعب أندية التصنيف الثانى أحد يومى 28 أو 29 فبراير، والعودة على ملاعب أندية التصنيف الأول أحد يومى 6 أو 7 مارس.

وستتجنب أندية ربع النهائى مواجهة فرق من بلدانها حيث تأهل فريقين من مصر وتونس والمغرب، ووقعوا فى نفس التصنيف حيث تواجد الترجى والنجم فى التصنيف الأول وبالتالى لن يلتقيا فى الدور المقبل، ونفس الأمر مع الأهلى والزمالك فى التصنيف الثانى والوداد والرجاء فى الثانى أيضًا.

ويمتلك نادى الترجى أفضلية على كل أندية التصنيف الثانى حيث سبق له التتويج بدورى الأبطال على حساب كل منهم فى وقت سابق حيث فاز على الزمالك فى نهائى 1994 والوداد فى 2011 و2019 والأهلى فى 2018.