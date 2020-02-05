شكرا لقرائتكم بيراميدز يصدر بيانا رسميا للتعليق على أزمة التمسك بعدم إذاعة مباراته أمام الأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أصدر مسئولو نادي بيراميدز بيانًا رسميا جديدًا للتعليق على أزمة التمسك بعدم اذاعة مباراته أمام الأهلي المقرر لها غدًا الخميس، ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من عمر مسابقة الدورى الممتاز، وأكد المسئولون فى البيان أن العلاقة مع الأهلي وجماهيره وطيدة، وأن المباراة ستبث على التليفزيون المصرى وقناة المارد الأحمر فى حالة عدم التوصل لاتفاق لبثها على القنوات الفضائية.

وأكد نادى بيراميدز فى البيان، اعتزازه الكامل بالنادي الأهلي وإدارته وجماهيره العظيمة، وكل الأندية المصرية وإداراتها وجماهيرها، ويشدد على أن الأهلي يعد قدوة لنا، وأن مكانته التاريخية محفوظة ولا يمكن المساس بها يوما، ولا يمكن لأحد المزايدة عليها بأي حال من الأحوال، وأن الأهلي وجماهيره ليست لهم علاقة من قريب أو بعيد بشأن قرار عدم إذاعة مباراة الغد، بل بالعكس فإنه في حال عدم وصول النادي لإتفاق، فإن بيراميدز سيهدي المباراة مجانا للتليفزيون المصري لإذاعة اللقاء أرضيًا، كما يهديها لإدارة النادي الأهلي لإذاعتها على قناة النادي، في بادرة خير ومودة للنادي الأهلي وجماهيره العظيمة.

وكانت قرعة ربع نهائى الكونفدرالية الأفريقية المقامة بأحد فنادق منطقة السادس من أكتوبر، أسفرت عن مواجهة بيراميدز لفريق زاناكو الزامبى، حيث ستقام مباريات ذهاب دور الثمانية يوم 1 مارس على ملاعب أندية التصنيف الثانى، والعودة 8 من الشهر نفسه على ملاعب أندية التصنيف الأول.

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وتتنافس 8 فرق هم بيراميدز والمصرى وحوريا الغينى والنصر الليبى ونهضة بركان المغربى وزانكو الزامبى وحسنية أغادير المغربى وأنيمبا النيجيرى.

ويضم التصنيف الأول الأندية التى تصدرت المجموعات الأربع وهم بيراميدز ونهضة بركان وحوريا وحسنية أغادير، بينما سيتواجد فى الثانى المصرى وزاناكو والنصر وإنيمبا، وتنص اللائحة على تفادى وقوع فريقين من نفس المجموعة معًا مرة أخرى فى ربع النهائى.

واحتل بيراميدز صدارة مجموعته برصيد 15 نقطة من الفوز فى خمس مواجهات والخسارة فى لقاء وحيد أمام رينجرز النيجيرى بهدف مقابل لاشيئ، وجاء المصرى البورسعيدى فى المركز الثانى برصيد 10 نقاط.