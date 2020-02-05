شكرا لقرائتكم دوري أبطال أفريقيا .. الزمالك في مواجهة الترجي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أقيمت مساء اليوم الأربعاء قرعة دور الثمانية من مسابقة دورى أبطال أفريقيا.

وأسفرت القرعة عن مواجهة فريق الزمالك نظيره الترجى التونسى حامل اللقب.

وتقام مواجهة الذهاب فى القاهرة أحد يومى 28 أو 29 فبراير، بينما يقام لقاء الإياب أحد يومى 6 أو 7 مارس على ملعب "رادس".

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ويتواجد فى التصنيف الأول متصدرو المجموعات الأربع وهم مازيمبى والنجم الساحلي وصن داونز والترجى، وفى التصنيف الثانى الزمالك والأهلى والوداد والرجاء.

وتتجنب أندية ربع النهائي مواجهة فرق من بلدانها حيث تأهل فريقين من مصر وتونس والمغرب، ووقعوا في نفس التصنيف حيث تواجد الترجى والنجم في التصنيف الأول وبالتالى لن يلتقيا فى الدور المقبل، ونفس الأمر مع الأهلى والزمالك في التصنيف الثانى والوداد والرجاء فى الثانى أيضًا.