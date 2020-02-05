وصول الزمالك والحدود لاستاد القاهرة

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جدة - عمرو شويل وصل الزمالك إلى جانب حرس الحدود لاستاد القاهرة الدولى، استعدادا للمواجهة التى ستجمع الفريقان، اليوم الأربعاء، ضمن مباريات الجولة الـ 16 للدوري.

الزمالك يخوض مباراة اليوم محتلاً المركز الخامس في الدوري برصيد 25 نقطة جمعها من الفوز في 7 مباريات والتعادل في 4 مباريات والهزيمة في مباراتين، وأحرز لاعبوه 18 هدفًا واستقبلت شباكه 10 أهداف.

في المقابل فان فريق حرس الحدود يحتل المركز العاشر برصيد 18 نقطة جمعها من الفوز في 4 مباريات والتعادل في 6 مباريات والهزيمة في 5 مباريات وأحرز لاعبوه 12 هدفًا واستقبلت شباكه 11 هدفًا.

يغيب عن الزمالك في مباراة حرس الحدود اليوم كل من فرجاني ساسي وشيكابالا وكاسونجو للراحة ومصطفى محمد للإيقاف.

وجاء تشكيل الزمالك لمواجهة حرس الحدود كالتالى:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل.

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خط الدفاع: حازم إمام ومحمود الونش ومحمود علاء ومحمد عبد الشافى.

خط الوسط: طارق حامد وأحمد زيزو وأمامهما أوناجم وأوباما وإسلام جابر.

خط الهجوم: أشرف بن شرقى.

تاريخيًا تشير لغة الأرقام إلى تفوق الزمالك على حرس الحدود، إذ التقى الفريقان من قبل في 29 مباراة فاز الزمالك في 18 وخسر في 7 وحسم التعادل نتيجة 4 مباريات بين الفريقين، وكان آخر فوز حققه الحرس على الزمالك كان عام2014 بالجولة الخامسة من الدوري إذ خسر الزمالك وقتها بهدفين دون رد.

لاعبو الزمالك سجلوا 42 هدفا في شباك حرس الحدود فيما استقبلت شباك الأبيض 27 هدفا فقط، ويعتبر هداف تاريخ مواجهات الفريقين هو مصطفى فتحي لاعب الزمالك برصيد 4 أهداف.

واسندت لجنة الحكام بالاتحاد المصرى لكرة القدم، للحكم محمد يوسف ادارة مباراة الزمالك وحرس الحدود، ويعاونه سمير جمال وشهاب راشد، عمرو عايد حكماً رابعاً .