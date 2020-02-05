شكرا لقرائتكم توني يقود هجوم الحدود أمام الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن طارق العشري المدير الفني لفريق حرس الحدود، تشكيل فريقه لمواجهة الزمالك في المباراة التي تجمع الفريقين، اليوم الأربعاء، ضمن مباريات الجولة الـ 16 للدوري.

وجاء تشكييل حرس الحدود كالتالي:

حراسة المرمى: احمد السعدني

خط الدفاع: عبد الله جمعة وخالد سامي ومصطفي الزناري ومارسيلو.

خط الوسط: فيليكس وحامد الجابري وجريندو وعبد الرحمن جبنة ومصطفي جمال

خط الهجوم: توني.

Advertisements

الزمالك يخوض مباراة اليوم محتلاً المركز الخامس في الدوري برصيد 25 نقطة جمعها من الفوز في 7 مباريات والتعادل في 4 مباريات والهزيمة في مباراتين، وأحرز لاعبوه 18 هدفًا واستقبلت شباكه 10 أهداف.

في المقابل فان فريق حرس الحدود يحتل المركز العاشر برصيد 18 نقطة جمعها من الفوز في 4 مباريات والتعادل في 6 مباريات والهزيمة في 5 مباريات وأحرز لاعبوه 12 هدفًا واستقبلت شباكه 11 هدفًا.

يغيب عن الزمالك في مباراة حرس الحدود اليوم كل من فرجاني ساسي وشيكابالا وكاسونجو للراحة ومصطفى محمد للإيقاف.

تاريخيًا تشير لغة الأرقام إلى تفوق الزمالك على حرس الحدود، إذ التقى الفريقان من قبل في 29 مباراة فاز الزمالك في 18 وخسر في 7 وحسم التعادل نتيجة 4 مباريات بين الفريقين، وكان آخر فوز حققه الحرس على الزمالك كان عام2014 بالجولة الخامسة من الدوري إذ خسر الزمالك وقتها بهدفين دون رد.

لاعبو الزمالك سجلوا 42 هدفا في شباك حرس الحدود فيما استقبلت شباك الأبيض 27 هدفا فقط، ويعتبر هداف تاريخ مواجهات الفريقين هو مصطفى فتحي لاعب الزمالك برصيد 4 أهداف.

واسندت لجنة الحكام بالاتحاد المصرى لكرة القدم، للحكم محمد يوسف ادارة مباراة الزمالك وحرس الحدود، ويعاونه سمير جمال وشهاب راشد، عمرو عايد حكماً رابعاً .