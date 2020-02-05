شكرا لقرائتكم بثنائية التعاون.. الاتحاد يعود للانتصارات بعد سلسلة تعثرات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - ضمّد اتحاد جدة جراحه عقب فوزه الصعب على مضيفه التعاون 2-1 في المواجهة التي احتضنها ستاد مدينة الملك عبدالله بالقصيم، في المرحلة 17 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، يوم الأربعاء.

ونجح الاتحاد في استعادة نغمة الانتصارات التي غابت عن الفريق في آخر 6 مواجهات حيث خسر مباراتين وتعادل في آخر 4 مباريات.

وقدّم الاتحاد أداءً مميزاً في الشوط الأول حيث انتظر حتى الدقيقة 28 والذي شهد تسجيله هدف السبق عن طريق مدافعه سعود عبدالحميد الذي أكمل تمريرة زميله البرازيلي رومارينيو بقدمه في شباك الحارس البرازيلي كاسيو.

وواصل الاتحاد هجومه وتمكن مدافعه البرازيلي برونو أوفيني من تسجيل الهدف الثاني عند الدقيقة 31 بعدما ارتقى لعرضية زميله عبدالاله المالكي وحول الكرة برأسه لتستقر في شباك التعاون.

وقبل نهاية الشوط الأول بدقيقة تمكن لاعب التعاون هيلدون راموس من تقليص الفارق بعد تسجيله الهدف الأول حينما حول عرضية زميله البرازيلي نيلدو بقدمه في شباك الاتحاد.

Advertisements

وفي الشوط الثاني حاول التعاون العودة مجدداً للمباراة وكان قريباً من تسجيل هدف التعادل حينما ارتقى مهاجمه محمد السهلاوي لعرضية زميله هيلدون وحول الكرة برأسه إلا أنها مرت بجانب القائم الأيسر للحارس البرازيلي غروهي.

ورد الاتحاد سريعاً وأهدر مهاجمه رومارينيو هدفاً محققاً عقب تلقيه تمريرة من زميله الأرجنتيني ليوناردو خيل ليواجه المرمى ويسدد الكرة إلا أنها وجدت الحارس البرازيلي كاسيو الذي تصدى لها بصعوبة.

وواصل الاتحاد هجومه وكاد لاعبه عبدالعزيز البيشي أن يسجل الهدف الثالث بعدما حول عرضية زميله عبدالاله المالكي إلا أنها اصطدمت بالشباك الجانبية.

وفي الدقائق الخمس الأخيرة كثّف التعاون هجومه وسنحت له فرصة محققة للاعبه مالك عبدالمنعم الذي تلقى تمريرة من زميله نيلدو ليواجه المرمى ويسدد الكرة إلا أنها ذهبت خارج المرمى لتنتهي المباراة بفوز الاتحاد 2-1.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الاتحاد إلى 19 نقطة ليبقى في المركز 12، وبقي التعاون على رصيده السابق 27 نقطة ليبقى قي المركز الرابع مؤقتاً.