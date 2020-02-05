شكرا لقرائتكم ساني يرغب في الانتقال إلى بايرن ميونخ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - كشفت تقارير صحفية في ألمانيا أن الألماني الدولي ليروي ساني لا يزال يطمح إلى الانتقال لبايرن ميونخ.

وكتبت صحيفة "شبورت بيلد" الألمانية الرياضية يوم الأربعاء، دون أن تكشف عن مصدرها، أن جناح مانشستر سيتي الإنجليزي المصاب حاليا، أبلغ نيته بهذا.

وسعى بايرن إلى ضم ساني الصيف الماضي لكنه أُصِيْب بتمزق في الرباط الصليبي في القدم اليمنى مطلع أغسطس الماضي، وخضع لعملية جراحية، ومنذ ذلك التاريخ يعمل ساني على العودة إلى الملاعب.

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ويستمر عقد ساني مع مانشستر حتى صيف 2021. ويُعْتَقَد أنه قبل إصابة ساني، كان مانشستر سيتي طلب 150 مليون يورو من بايرن للموافقة على انتقاله إلى النادي البافاري. ولم تصدر تصريحات رسمية بعد حول احتمال انتقال ساني إلى بايرن.

وبحسب صحيفة "شبورت بيلد"، يُعْتَقَد أن تغيير مدير أعمال ساني قد ترك أثره على المفاوضات المحتملة بين الجانبين .

كان ساني فسخ عقده مع وكيله الحالي، شركة "فنتشارز ليمتد" المملوكة للنجم الإنجليزي الشهير ديفيد بيكهام وتعاقد مع وكالة "ليان سبورتس" التي يملكها الوكيل الشهير فالي رمضاني.