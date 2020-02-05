كتب: ضياء السقا يستضيف الزمالك، نظيره حرس الحدود، في السابعة والنصف مساء اليوم الأربعاء، على ملعب استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الـ16 من مسابقة الدورى المصري الممتاز. أعلن الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للزمالك تشكيل فريقه. وجاء التشكيل كالتالي: حراسة المرمي: محمد أبو جبل. Advertisements خط الدفاع: محمود علاء والونش ومحمد عبد الشافي وحازم إمام. خط الوسط: طارق حامد وأحمد سيد زيزو ومحمد أوناجم ويوسف أوباما وإسلام جابر. خط الهجوم: أشرف بن شرقي. بث مباشر:

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بث مباشر بدون تقطيع.. الزمالك × حرس الحدود لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الموجز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.