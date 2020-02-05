الاتحاد القطري يرد على مرتضى منصور بشأن التهديدات ورفض لعب السوبر الإفريقي



تعهد الاتحاد القطري لكرة القدم،في خطاب رسمي أرسله للإتاحد الإفريقي لكرة القدم "كاف" بحماية الزمالك والترجي في مباراة كأس السوبر الإفريقي، بعد الطلب الرسمي المقدم من البطل المصري.

رفض رئيس نادي الزمالك المصري مرتضى منصور، خوض مباراة الكأس السوبر الإفريقي لكرة القدم، التي تجمع فريقه بالترجي التونسي، في العاصمة القطرية الدوحة.

وأشار مرتضى منصور إلى أن مجلس الإدارة قرر عدم خوض اللقاء في الدوحة، معتبرا أن أسباب الرفض "ليست سياسية فقط بل هناك دوافع رياضية أخرى".

وقال في مؤتمر صحفي عقده في مقر النادي، الثلاثاء: "لن نلعب مباراة السوبر الإفريقي في قطر وهذا قرار نهائي"، مبررا القرار بالأزمة الدبلوماسية بين القاهرة والدوحة.

أرسل مسئولو اتحاد الكرة خطابا رسميا إلى الاتحاد الأفريقي يخطره فيه برفض نادي الزمالك السفر إلى قطر للمشاركة فى السوبر الأفريقي الذى يجمعهم بالترجى التونسي يوم 14 فبراير المقبل.

ونشر نادي الزمالك نص خطاب الاتحاد الإفريقي المرسل إلى الزمالك، والذي يحتوي على نص تعهد الاتحاد القطري بحمياة طرفي السوبر الإفريقي.

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وأوضح الاتحاد القطري أن الهدف من استضافة أي حدث ودي أو رسمي خلال الفترة الحالية، هو أن يتم منح كافة الأطراف تجربة لما يمكن أن يشاهده العالم في كأس العالم 2022 على مستوى، المتعة، الراحة، الأمن والحماية.

وأكد الاتحاد القطري على تطبيق المعايير الدولية في كافة الأمور المتعلقة باستضافة المباراة وتأمينها على مستوى ممثلي الاتحاد الإفريقي، والأندية واللاعبين.

وتقام بطولة كأس السوبر الإفريقي في قطر 14 فبراير الجاري بين الزمالك حامل لقب الكونفدرالية، والترجي التونسي بطل دوري أبطال إفريقيا.

وأبدى مسئولو الزمالك اعتراضهم على التوجه لقطر طوال الفترة الماضية لأسباب أمنية وفقًا لما أعلنه رئيس الزمالك قبل أن يتراجع عن موقفه بشرط الحصول على تعهد من الاتحاد القطري بحماية لاعبي الزمالك وتأمينهم.

كان مرتضى منصور، أكد فى تصريحات سابقة رفضه خوض مباراة السوبر أمام الترجى، فى قطر، حيث أكد أن ملف المباراة كاملة تم عرضه على الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة فى مصر ومرفقة به تهديدات صريحة من مسئولين قطريين بالنية في قتل لاعبينا اذا توجهوا إلي قطر لخوض المباراة مع تهديدات صريحة بقتل رئيس النادي وأولاده واحفاده.