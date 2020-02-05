3 تغييرات في تشكيل الزمالك أمام حرس الحدود

كتب: ضياء السقا أعلن الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للزمالك تشكيل فريقه الذي سيواجه به حرس الحدود، في السابعة والنصف مساء اليوم الأربعاء، على ملعب استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الـ16 من مسابقة الدورى المصري الممتاز. وجاء التشكيل كالتالي: حراسة المرمي: محمد أبو جبل. خط الدفاع: محمود علاء والونش ومحمد عبد الشافي وحازم إمام. خط الوسط: طارق حامد وأحمد سيد زيزو ومحمد أوناجم ويوسف أوباما وإسلام جابر. خط الهجوم: أشرف بن شرقي. ويدخل الزمالك اللقاء، متأثرا بتعادله في الجولة الماضية أمام وادي دجلة 1-1. Advertisements ويحتل الزمالك المركز الخامس بجدول الدوري برصيد 25 نقطة جمعها من 13 مباراة، فيما يأتي الحرس في المركز العاشر بـ18 نقطة. القنوات الناقلة للدوري القنوات الناقلة لمنافسات الدوري المصري، هي مجموعة قنوات أون سبورت، وقناة "تايم سبورت" للرياضة. تردد أون سبورت على نايل سات التردد H 10853 معدل تصحيح الخطأ 5/6

معامل الترميز 27500 تردد تايم سبورت على نايل سات التردد : 11449

الاستقطاب :أفقي

معدل الترميز :27500

معامل تصحيح الخطا:4/3

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