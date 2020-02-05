البحرين تشارك بفريق خاص في سباق رالي داكار 2021

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المنامة، مملكة البحرين، 5 فبراير 2020م: أعلنت شركة ممتلكات البحرين القابضة (ممتلكات)، صندوق الثروة السيادي لمملكة البحرين، اليوم عن شراكة جديدة مع برودرايف، المجموعة البريطانية المعروفة في عالم سباق السيارات والهندسة.

تم تأسيس الشركة الجديدة "برودرايف إنترناشونال" بالاعتماد على خبرات برودرايف المتعمقة في مجال تطوير سيارات السباق والرالي والتي حازت على العديد من البطولات، حيث تهدف الشركة إلى تصميم وتصنيع السيارات لخوض المنافسة في سباق رالي داكار في المملكة العربية السعودية ابتداءً من العام 2021.

ومن الجدير بالذكر أن مملكة البحرين قد قامت برعاية السيارة التي حصدت الفوز ضمن رالي داكار الافتتاحي لهذا العام في الشرق الأوسط، والذي انطلق من مدينة جدة في المملكة العربية السعودية واختتم في العاصمة الرياض. ومن خلال تأسيس برودرايف إنترناشونال، ستقوم البحرين لأول مرة بخوض المنافسة في العام 2021 بفريق جديد خاص بها.

ستعمل سيارة برودرايف إنترناشونال الجديدة، والتي تم تصميمها خصيصاً للمشاركة في رالي داكار، على المنافسة ضمن الفئة الأعلى T1. كما سيتم تصنيع وتشغيل سيارتي رالي سنوياً من قبل برودرايف إنترناشونال، إضافة إلى تصنيع سيارات للزبائن وتوفير مجموعة من قطع غيار رفع الأداء وإكسسوارات الهيكل للعملاء.

وتعليقاً على هذه الشراكة، قال سعادة السيد خالد الرميحي، الرئيس التنفيذي لممتلكات: "شاركت برودرايف في العديد من الفعاليات الخاصة برياضة السيارات إقليمياً وعالمياً لما يزيد عن 30 عاماً، محققةً الفوز في ست من بطولات العالم للراليات، وخمسة ألقاب في سباق لو مان، وسبع بطولات رالي في الشرق الأوسط. إننا سعداء بانتقال الرالي إلى المنطقة، ومن خلال شراكتنا مع برودرايف سنتمكن من تعزيز مكانة البحرين في مجال رياضة السيارات، حيث قمنا بإنشاء حلبة البحرين الدولية للسيارات لاستضافة سباق فورمولا 1 لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط عام 2004".

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وأضاف السيد ديفيد ريتشاردز، مؤسس ورئيس مجلس إدارة برودرايف: "لطالما كنت أطمح وشركة برودرايف بالمشاركة في رالي داكار، إلا أن إمكانية القيام بذلك إلى جانب ممتلكات، صندوق الثروة السيادي الخاص بمملكة البحرين وفي المملكة العربية السعودية تحديداً يجعل هذه الفرصة فريدة من نوعها، حيث شهدت منطقة الشرق الأوسط بداية رحلة برودرايف مع رياضة السيارات في العام 1984. ويشكل داكار مشروعاً جديداً يحمل التحديات لبرودرايف، إلا أنني شخصياً أتطلع قدماً نحوه، ويشاركني في ذلك جميع أعضاء فريق العمل في بانبري".

من جانبه، قال السيد جوني بورن، الرئيس التنفيذي المؤقت لبرودرايف إنترناشونال: "إضافة إلى هدفنا المتمثل في أن نكون منافساً قوياً ومبتكراً في رالي داكار في موقعه الجديد الرائع في منطقة الشرق الأوسط، توفر هذه الشراكة أيضاً الفرصة لتقديم صناعات ذات تكنولوجيا متقدمة لمملكة البحرين، والتي ستعمل بدورها على توفير فرص العمل وتعزيز الخبرات المحلية وتعزيز مكانة البحرين على الخريطة العالمية كمركز للامتياز التكنولوجي في منطقة الخليج العربي".

هذا وقد احتفظت شركة برودرايف إنترناشونال بشراكتها مع مجموعة CSM العالمية للرياضة والترفيه، وذلك من أجل تطوير شراكات تسويقية وتجارية للفريق الجديد.

وتعود بداية رالي داكار إلى العام 1978، حيث كان ينطلق هذا السباق العالمي ذو المراحل المختلفة من العاصمة الفرنسية باريس وينتهي في مدينة داكار في السنغال، بحيث يغطي نحو 10 آلاف كيلومتر خلال 16 يوماً. وقد تم تحويل السباق ما بين عامي 2009 و2019 إلى أمريكا الجنوبية، كما تم افتتاحه في المملكة العربية السعودية لأول مرة هذا العام. وتنطلق سيارات سباق الرالي كل على حدة لإنهاء السباق ضمن مراحله المتعددة ذات التضاريس الوعرة خلال أقصر مدة زمنية.