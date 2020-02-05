روي كوستا يفوز في أول سباقاته لهذا الموسم في جولة السعودية

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واصل فريق الإمارات تحقيق أداء مميز بعد البداية الموفقة التي حققها هذا الموسم، حيث تمكن الفريق من الفوز بالمرحلة الأولى من الجولة السعودية الافتتاحية.

وشهد السباق رياحاً عكسية قوية تسببت بتفريق الدراجين على المسار بين الرياض وجو (173كم)، حيث حاولت المجموعة الرئيسية الوصول إلى المجموعة المتقدمة في اللحظات الأخيرة من السباق، إلا أنا كوستا تمكن من التقدم قبل 300م من خط النهاية لينتزع الفوز في السباق.

فضلاً عن فوزه في المرحلة الأولى، تمكن كوستا من تصدر التصنيف العام، حيث سيشارك في المرحلة الثانية من الجولة بين قلعة سدوس وصولاً إلى الرياض مرتدياً قميص الصدارة. وتقام المرحلة الثانية على مسار بطول 182كم، وهو مناسب للدراجين المتخصصين بسباقات السرعة.

وتعليقاً على فوزه، قال روي كوستا: "كنا ندرك أن هذه المرحلة ستكون صعبة، وأننا سنشهد رياحاً قوية، لكننا بذلنا قصارى جهودنا من أجل الاستعداد لظروف السباق. لقد انطلقت في سباق السرعة قبل 300 من خط النهاية قبل وصولي إلى المنعطف الحاد، وتمكنت من تحقيق الفوز بفضل ذلك. أنا سعيد جداً بهذا الفوز المهم في بداية الموسم، والذي يبشر بموسم مذهل".

من جانبه، قال أندري هاوبتمان (فريق كويك ستيب): "قبل 80كم من خط النهاية بدأنا نواجه الرياح العكسية القوية، وتمكن فريق البحرين من الوصول إلى المقدمة. وقعت بعض الحوادث لدراجينا واضطروا إلى التراجع، في الوقت الذي انطلق فيه كل من ماركاتو وروي إلى مقدمة المجموعة. وبعد ذلك، استطاعت مجموعة تضم أوليفييرا تقديم دعمها لكوستا. كنا نعرف أن المنحدر قبل خط النهاية يناسب قدرات كوستا، لذا من الرائع أننا تمكنا من التقدم وتحقيق فوز جديد للفريق".

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نتائج المرحلة 1

روي كوستا (فريق الإمارات) 3:52:02

هاينريش هاوسلر (البحرين ماكلارين) +0"

ناصر بوهاني (أركيا-سامسيك) +0"

نتائج التصنيف العام

روي كوستا (فريق الإمارات) 3:52:02

هاينريش هاوسلر (البحرين ماكلارين) +1"

ناصر بوهاني (أركيا-سامسيك) +6"

