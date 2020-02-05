نهائي كأس إسبانيا في إشبيلية حتى 2023

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أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم الأربعاء أن ملعب "كارتوخا" في إشبيلية سيستضيف المباراة النهائية لمسابقة الكأس في 18 نيسان/أبريل وفي النسخ القادمة حتى عام 2023.

وقال الاتحاد في بيان "ملعب كارتوخا في إشبيلية سيكون مسرحا لنهائي كأس الملك الذي سيقام في 18 نيسان/أبريل".

واضاف "تم اختيار ملعب العاصمة الأندلسية، الذي يتسع لأكثر من 57 ألف متفرج، ليكون المكان المناسب لاستضافة المباريات النهائية الأربع التالية لكأس الملك من قبل لجنة المسابقة، التي عقدت اليوم (الأربعاء) في مقر الاتحاد الإسباني لكرة القدم".

وسبق للملعب المعروف أيضا باسم ملعب إشبيلية الأولمبي، والذي لا يستخدمه أي ناد من الدوري المحلي خلال الموسم، نهائي الكأس في مناسبتين، الأولى عام 1999 عندما فاز فالنسيا على أتلتيكو مدريد 3-صفر، والثانية عام 2001 وانتهت بفوز ريال سرقسطة على سيلتا فيغو 3-1.

كما استضافت مدينة إشبيلية نهائي المسابقة في العام الماضي حينما فاز فالنسيا على برشلونة 2-1، لكن اللقاء أقيم وقتها على ملعب "بينيتو فيامارين" العائد لنادي ريال بيتيس.