الاصابة تبعد رويس أربعة اسابيع وتحرمه من من المشاركة أمام سان جرمان

اسماء السيد - أعلن نادي بوروسيا دورتموند الألماني لكرة القدم الأربعاء أن قائده ماركو رويس تعرض لإصابة عضلية ستبعده عن الملاعب حوالي أربعة أسابيع، ما يعني غيابه عن ذهاب الدور ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا أمام باريس سان جرمان الفرنسي بعد نحو أسبوعين.
وأصيب رويس في اللحظات الأخيرة من المباراة التي خسرها فريقه امام مضيفه فيردر بريمن 2-3 الثلاثاء في الدور ثمن النهائي لكأس ألمانيا.
وتوقع الطاقم الطبي في دورتموند أن تستمر فترة غياب اللاعب البالغ 30 عاما "لمدة أربعة أسابيع تقريبا"، بحسب ما أفاد به النادي على حسابه الرسمي على "تويتر"، دون ان يؤكد امكانية مشاركته في مباراة الإياب.
ويلتقي الفريقان ذهابا في 18 الجاري في ألمانيا وإيابا في 11 آذار/مارس القادم في العاصمة الفرنسية.
وفقد دورتموند، ثالث الدوري بفارق ثلاث نقاط عن بايرن المتصدر ونقطتين عن لايبزيغ الثاني، بإصابة رويس أحد أهم عناصره، إذ أحرز الدولي الألماني منذ بداية الموسم 11 هدفا وقدم خمس تمريرات حاسمة في الدوري.
وستفتح إصابة رويس باب المشاركة بشكل أكبر امام لاعب دورتموند الجديد النروجي ارلينغ هالاند الذي بات الثلاثاء اول لاعب في التاريخ يسجل ثمانية أهداف في أول أربع مباريات له مع فريق من الدرجة الاولى.
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