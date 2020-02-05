بيريسيتش يغيب عن بايرن أربعة أسابيع بداعي كسر في الكاحل

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تلقى نادي بايرن ميونيخ الالماني نكسة قوية بتعرض لاعبه الكرواتي ايفان بيريستش لكسر في كاحله سيبعده ما لا يقل عن اربعة اسابيع عن الملاعب في فترة مهمة من الموسم.

وتعرّض اللاعب الذي بلغ الحادية والثلاثين عاما الاحد المنصرم للاصابة خلال الحصة التدريبية ليوم الثلاثاء، وسيغيب عن التمارين اقله مدة شهر قبل أن يبدأ مرحلة التعافي.

وقال المدرب هانسي فليك الذي وصف الاصابة بالصدمة "على العظمة أن تلتحم، ما يعني أنه بحاجة لأربعة أسابيع للتعافي تليها مرحلة إعادة التأهيل".

وأفادت صحيفة "بيلد" المحلية أن بيريسيتش تعرض للاصابة بعد تدخل من الظهير الايمن الاسباني ألفارو أودريوزولا الذي يلعب مع النادي البافاري على سبيل الاعارة من ريال مدريد.

وتشكل هذه الاصابة نكسة لبايرن الذي ارتقى الى صدارة الـ"بوندسليغا" الاسبوع الماضي الذي يستضيف هوفنهايم في الدور الثالث من مسابقة الكأس المحلية الاربعاء، قبل أن يستقبل في قمة نارية لايبزيغ ثاني الدوري بفارق نقطة يتيمة في قمة المرحلة 21 الاحد.

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يعتبر بيريسيتش المعار من انتر الايطالي في بداية الموسم، عنصرا هاما في تشكيلة بطل المانيا في المواسم السبعة الماضية، إذ بدأ أساسيا في نصف مباريات الدوري هذا الموسم وسجل هدفا وصنع آخر خلال فوزه فريقه 4-صفر على هرتا برلين منذ اسبوعين وله دور كبير في بناء الهجمات.

وقال فليك "كان يمر بفترة جيدة ويقدم مستويات عالية وقدم لنا الكثير من خلال ديناميته وخبرته".

وقد تشهد مباراة هوفنهايم عودة الظهير الفرنسي لوكاس هرنانديز بعد غيابه ثلاثة اشهر بداعي اصابة في الكاحل، فيما كشف فليك ان الفرنسي الآخر كينغسلي كومان الغائب منذ كانون الاول/ديسمبر الفائت بسبب اصابة في الركبة قد يكون ضمن قائمة الفريق التي ستواجه لايبزيغ.

ويلتقي بايرن مع تشلسي الانكليزي في الدور 16 من دوري ابطال اوروبا حيث تقام مباراة الذهاب في لندن في 25 من الشهر الجاري في مسعاه للقب قاري اول منذ عام 2013.