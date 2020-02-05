لايف قرعة دورى الأبطال – قرعة دوري أبطال أفريقيا دور الثمانية on sport بث مباشر

يتابع الكثيرون الآن على الهواء مباشرة قرعة دورى أبطال أفريقيا 2020 في دور الثمانية ، والتي يتم بثها مباشرة عبر قنة اون سبورت الرياضية ويتابعها الملايين من المصريين لتواجد أكبر ناديين مصريين في القرعة وهما نادي الأهلي ونادي الزمالك، يبدأ حفل قرعة دوري أبطال افريقيا 2020 مباشرة في تمام الساعة السابعة مساءا عبر قناة اون سبورت الرياضية وقناة بين سبورت الرياضية المفتوحة bein sport hd10 وسيتم تحديد المباريات من خلال القرعة في الحفل ويسبق الحفل عبر قناة اون سبورت لارياضية استوديو تحليلي مع كريم رمزي وأحمد عز الدين لمناشة القرعة والأحتمالات التي يواجهها كلا من النادى الأهلي ونادى الزمالك.

on sport بث مباشر قرعة دورى أبطال افريقيا 2020

نتابع معكم الآن في بث مباشر قرعة دورى أبطال افريقيا 2020 التي تبث الآن مباشرة عبر قناة بين سبورت الرياضية المفتوحة وقناة اون سبورت ويشارك في قرعة دورى الأبطال لدور الثمانية كلا من النادي الأهلي ونادي الزمالك والنجم الساحلي والرجاء والترجي ونادي الوداد ومازيمبي ونادى صن داونز ونتابع مع حضراتكم الآن نتيجة قرعة دورى ابطال افريقيا 2020 لحظة بلحظة.