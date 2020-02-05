شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يصطدم بنهضة بركان المغربى فى ربع نهائى الكونفدرالية الأفريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أسفرت قرعة ربع نهائي الكونفدرالية الأفريقية المقامة بأحد فنادق منطقة السادس من أكتوبر، عن مواجهة المصرى البورسعيدى لفريق نهضة بركان المغربى ، حيث ستقام مباريات ذهاب دور الثمانية يوم 1 مارس على ملاعب أندية التصنيف الثانى، والعودة 8 من الشهر نفسه على ملاعب أندية التصنيف الأول.

وتتنافس 8 فرق هم بيراميدز والمصرى وحوريا الغينى والنصر الليبى ونهضة بركان المغربى وزانكو الزامبى وحسنية أغادير المغربى وأنيمبا النيجيرى.

ويضم التصنيف الأول الأندية التى تصدرت المجموعات الأربع وهم بيراميدز ونهضة بركان وحوريا وحسنية أغادير، بينما سيتواجد فى الثانى المصرى وزاناكو والنصر وإنيمبا، وتنص اللائحة على تفادى وقوع فريقين من نفس المجموعة معًا مرة أخرى فى ربع النهائى.