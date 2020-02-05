المصري يصطدم بنهضة بركان المغربى فى ربع نهائى الكونفدرالية الأفريقية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أسفرت قرعة ربع نهائي الكونفدرالية الأفريقية المقامة بأحد فنادق منطقة السادس من أكتوبر، عن مواجهة المصرى البورسعيدى لفريق نهضة بركان المغربى ، حيث ستقام مباريات ذهاب دور الثمانية يوم 1 مارس على ملاعب أندية التصنيف الثانى، والعودة 8 من الشهر نفسه على ملاعب أندية التصنيف الأول.
وتتنافس 8 فرق هم بيراميدز والمصرى وحوريا الغينى والنصر الليبى ونهضة بركان المغربى وزانكو الزامبى وحسنية أغادير المغربى وأنيمبا النيجيرى.
ويضم التصنيف الأول الأندية التى تصدرت المجموعات الأربع وهم بيراميدز ونهضة بركان وحوريا وحسنية أغادير، بينما سيتواجد فى الثانى المصرى وزاناكو والنصر وإنيمبا، وتنص اللائحة على تفادى وقوع فريقين من نفس المجموعة معًا مرة أخرى فى ربع النهائى.
واحتل بيراميدز صدارة مجموعته برصيد 15 نقطة من الفوز فى خمس مواجهات والخسارة فى لقاء وحيد أمام رينجرز النيجيرى بهدف مقابل لاشيئ، وجاء المصرى البورسعيدى فى المركز الثانى برصيد 10 نقاط .
من ناحية أخرى، يختتم الفريق الكروي الأول للمصرى البورسعيدى استعداداته الليلة لمواجهة طنطا فى الجولة السادسة عشرة للدورى باستاد السويس فى لقاء صعب يبحث فيه أبناء بورسعيد عن العودة للثلاث نقاط فى ظل النتائج السلبية التى حققها الفريق مؤخرًا وتقهقر ترتيبه للمركز الحادى عشر برصيد 16 نقطة.
ومن المتوقع أن يخوض المصري المباراة بنفس التشكيلة التى خاض بها مبارياته الأخيرة بالبدء بأحمد مسعود فى حراسة المرمى أمامه الرباعى كريم العراقى وسعيدو صنبورى وأحمد شوشة وحسن على وفى الوسط عمرو موسى وفريد شوقي ومفتاح طقطق وإسلام عطية وأحمد ياسر وفى الهجوم محمود وادى.
ويدخل المصرى لقاء طنطا فى المركز الحادى عشر برصيد 16 نقطة جمعها من 13 مباراة فاز فى 4 وتعادل فى 4 وخسر فى 5 مباريات ويمتلك ثلاث مباريات مؤجلة.
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