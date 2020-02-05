شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. الكاف يستعد للقرعة بـ"ممر الفائزين" بدورى الأبطال والكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أنهى الاتحاد الإفريقى لكرة القدم "كاف"، تحضيراته لمراسم سحب قرعة دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أفريقيا، التى ستنقلها قناة أون سبورت عبر الهواء مباشرة، من مقر حفل القرعة الذى سيقام فى أحد فنادق 6 أكتوبر والتى يشارك فيها الأهلي والزمالك عملاقي الكرة المصرية ويتواجدان في التصنيف الثاني.

وجاء مستهل دخول مقر القرعة بـ"ممر" عليه أسماء الفرق الفائزة بنسخ دورى أبطال إفريقيا والكونفدرالية منذ نسخة من 2010 / 2011 إلى نسخة 2018 / 2019 مع سؤالا حول من سيكون البطل القادم لنسختى البطولتين فى العام الجارى.

قرعة دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أفريقيا

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ومن المقرر أن يسبق حفل القرعة الذى ينطلق في تمام السابعة، ستديو تحليلي في السادسة والنصف عبر قناة أون سبورت من مقر الحفل مع كريم رمزي وأحمد عز الدين حيث سيتم تسليط الضوء على طريقة سحب القرعة وحظوظ ممثلي مصر في البطولة وبعدها سيتم إذاعة لقاءات على الهواء مباشرة مع ممثلي الأندية المشاركة، وأبرزهم سيد عبد الحفيظ وسمير عدلي ممثلي الأهلي وأحمد مرتضى منصور وحمادة أنور من الزمالك.

فيما يتواجد في التصنيف الأول متصدرو المجموعات الأربع وهم مازيمبي والنجم الساحلي وصن داونز والترجي، وفي التصنيف الثاني الزمالك والأهلي والوداد والرجاء، وسيكون الأهلي في طريق مازيمبي أو صن داونز أو الترجي، والزمالك مع النجم الساحلي أو صن داونز أو الترجي وتقام مباريات ذهاب ربع النهائي على ملاعب أندية التصنيف الثاني أحد يومى 28 أو 29 فبراير، والعودة على ملاعب أندية التصنيف الأول أحد يومي 6 أو 7 مارس.

بينما تتجنب أندية ربع النهائي مواجهة فرق من بلدانها حيث تأهل فريقين من مصر وتونس والمغرب، ووقعوا في نفس التصنيف حيث تواجد الترجي والنجم في التصنيف الأول وبالتالي لن يلتقيا في الدور المقبل، ونفس الأمر مع الأهلي والزمالك في التصنيف الثاني والوداد والرجاء في الثاني أيضًا.



ممر المتوجين بدورى أبطال إفريقيا