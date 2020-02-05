شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز فى مواجهة زاناكو الزامبى بربع نهائى الكونفدرالية الأفريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أسفرت قرعة ربع نهائى الكونفدرالية الأفريقية المقامة بأحد فنادق منطقة السادس من أكتوبر، عن مواجهة بيراميدز لفريق زاناكو الزامبى، حيث ستقام مباريات ذهاب دور الثمانية يوم 1 مارس على ملاعب أندية التصنيف الثانى، والعودة 8 من الشهر نفسه على ملاعب أندية التصنيف الأول.

وتتنافس 8 فرق هم بيراميدز والمصرى وحوريا الغينى والنصر الليبى ونهضة بركان المغربى وزانكو الزامبى وحسنية أغادير المغربى وأنيمبا النيجيرى.

ويضم التصنيف الأول الأندية التى تصدرت المجموعات الأربع وهم بيراميدز ونهضة بركان وحوريا وحسنية أغادير، بينما سيتواجد فى الثانى المصرى وزاناكو والنصر وإنيمبا، وتنص اللائحة على تفادى وقوع فريقين من نفس المجموعة معًا مرة أخرى فى ربع النهائى.

واحتل بيراميدز صدارة مجموعته برصيد 15 نقطة من الفوز فى خمس مواجهات والخسارة فى لقاء وحيد أمام رينجرز النيجيرى بهدف مقابل لاشيئ، وجاء المصرى البورسعيدى فى المركز الثانى برصيد 10 نقاط.

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من ناحية أخرى دخل فريق بيراميدز بقيادة الكرواتى أنتى تشاتشيتش، معسكرًا مغلقًا اليوم الأربعاء، فى إطار الاستعداد لمواجهة الأهلى المقرر لها يوم الخميس المقبل على استاد الدفاع الجوى، فى إطار منافسات الجولة الـ16 من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

ويرغب الخواجة الكرواتى فى فرض حالة من التركيز على اللاعبين، وحثهم على تحقيق الفوز على المارد الأحمر متصدر جدول البطولة، كما سيعقد تشاتشيتش محاضرة فنية مع اللاعبين ستكون الأخيرة قبل المباراة.

ويدخل بيراميدز المباراة محتلاً المركز الرابع برصيد 26 نقطة، بعدما خاض 15 مباراة حقق الفوز فى 7 مواجهات، وتعادل فى 5 وخسر 3، وسجل لاعبوه 24 هدفًا، وسكنت شباكه 17، فيما يعتلى المارد الأحمر الصدارة برصيد 36 نقطة، بعما خاض 12 مباراة، حقق الفوز فيهم جميعًا ولم يخسر أو يتعادل فى أى لقاء، وسجل لاعبوه 35 هدف، وسكنت شباكه هدفين فقط، ليصبح أقوى خط دفاع وهجوم فى الدورى حتى الآن.