شكرا لقرائتكم خبر عن رحاب أحمد تحرز الميدالية الذهبية لكأس العالم لرفع الأثقال البارالمبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

حققت رحاب أحمد لاعبة منتخب رفع الأثقال البارالمبى المركز الأول والميدالية الذهبية فى منافسات كاس العالم التى تقام بنيجريا برفع 115 كجم .

وتضم البعثة المصرية كل من طه عادل، شريف عثمان، محمود صبرى، متولى مطحنة، محمد صبحى، هانى محسن، بالإضافة إلى محمد السيد، ورحاب رضوان، و فاطمة محروس، فاطمة عمر بالإضافة إلى أمل حنفى، وراندا تاج الدين، ونادية فكرى.

ويرافقهم الجهاز الفنى المكون من محمود نبيل، وشعبان يحيى مدربين ومحمد عوض إداريا.

وحرص كل أفراد البعثة على الخضوع لجميع أنواع التطعيمات المطلوبة، وفقا لوزارة الخارجية، تجنبا لانتقال أى مرض أو عدوى لأى من أفراد البعثة، حيث ارتدوا الكمامات خلال مغادرتهم مطار القاهرة.

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وترجع أهمية البطولة لأنها مؤهلة لدورة الالعاب البارالمبية فى طوكيو 2020. ويشارك فى البطولة 200 لاعب من 21 دولة مشاركة فى المنافسات، وهو ما يعكس حالة من التنافس الشديد لتأهيل أكبر قدر من اللاعبين.