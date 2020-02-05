شكرا لقرائتكم خبر عن فايلر يعلن قائمة الأهلى لمواجهة بيراميدز بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة الفريق استعدادًا لمواجهة بيراميدز، التي تقام على استاد الدفاع الجوي في السابعة والنصف مساء غدٍ الخميس، وذلك في إطار منافسات الأسبوع الـ16 من بطولة الدوري الممتاز.

وجاءت القائمة كالتالي: شريف إكرامي، ومحمود متولي، وياسر إبراهيم، وأليو بادجي، ووليد سليمان، وأيمن أشرف، وعلي لطفي، وحسين الشحات، وأليو ديانج، ومحمد الشناوي، وعمرو السولية، ومروان محسن، ومحمد مجدي «أفشة»، وعلي معلول، وأحمد الشيخ، ومحمود وحيد، وأحمد فتحي، وحسام عاشور، ومحمود عبدالمنعم «كهربا»، وجونيور أجايي، وجيرالدو، ومحمد هاني.

ويحل فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي في السابعة والنصف من مساء غداً الخميس ضيفاً ثقيلاً على بيراميدز، خلال المواجهة التي تجمعهما على ملعب الدفاع الجوي، في إطار مباريات الجولة السادسة عشر من الدوري الممتاز، وهي المباراة التي تمثل تحد من نوع خاص لنجوم الفريق الأحمر الذين لم يسبق لهم الفوز على بيراميدز، بعد تغيير أسمه من الأسيوطي.

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أخر مواجهة بين الفريقين في بطولة الكأس وخسرها الأهلي وودع البطولة في الموسم الماضي ووقتها تم إقالة الأورجوياني مارتن لاسارتي بعدما فشل في الفوز على بيراميدز خلال ثلاث مواجهات جمعت الفريقين الموسم الماضي بواقع اثنتين بالدوري وثالثة في الكأس.

يدخل الأهلي المباراة وهو يحتل صدارة ترتيب بطولة الدوري العام برصيد 36 نقطة، بعد أن حقق الفريق 12 انتصارًا متتاليًا دون أن يفقد ولو نقطة واحدة حتى الآن، وهو ما جعل المارد الأحمر حامل لقب الدوري يُحقق العلامة الكاملة ويصبح أقوى فريق هجومياً ودفاعياً بفارق كبير عن أقرب منافسيه ، ويفقد الأهلي في مواجهة بيراميدز الليلة خدمات العديد من نجومه بداعي الإصابة وعلى رأسهم سعد سمير، رمضان صبحي، محمد محمود وحمدي فتحي للإصابة، غير أن السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي يملك بدائل قوية على حد قوله وتأكيداته حيث يضم الفريق مجموعة جيدة من اللاعبين يأتي في مقدمتهم ، على معلول ، محمد مجدي قفشة ، عمرو السولية ، ديانج ، حسين الشحات ،اجاي ، رامي ربيعة ، محمود متولي ، أيمن أشرف ، محمد هاني ، موران محسن بجانب الصفقة السنغالية الجديدة بادجي.

ودرس الجهاز الفني للأهلى، بقيادة فايلر، بيراميدز بالفيديو، وأستعان بعدد من مباريات المنافس فى الدورى أمام طنطا وإنبى والمقاصة، وإف سى مصر، بالإضافة إلى مواجهتيه الأخيرتين أمام إينوجو رينجرز النيجيري، وإف سى نواذيبو الموريتانى لرصد نقاط القوة والضعف فى المنافس قبل مواجهة.