"تونى" يقود هجوم حرس الحدود أمام الزمالك فى الدورى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الجهاز الفنى لحرس الحدود بقيادة طارق العشرى، تشكيل الفريق فى مواجهة الزمالك، فى المباراة التى ستنطلق فى السابعة والنصف من مساء اليوم، الأربعاء، على ستاد القاهرة الدولى، ضمن مباريات الجولة السادسة عشر من مسابقة الدورى الممتاز، فى المباراة التى يخوضها الفريق الأبيض منتشيا بنجاحه فى التأهل إلى ربع نهائى دورى أبطال إفريقيا عقب انتهاء مباريات دور المجموعات فى البطولة التى تأهل الأبيض بها وصيفا عن المجموعة الأولى التى ضمت إلى جانبه مازيمبى متصدر المجموعة إلى جانب الثنائى أول أغسطس الأنجولى وزيسكو الزامبى. وجاء تشكيل حرس الحدود ضد الزمالك كالتالى: وجاء تشكيل حرس الحدود ضد الزمالك كالتالى: أحمد السعدني في حراسة المرمى. خط الدفاع: عبد الله جمعة وخالد سامي ومصطفي الزناري ومصطفى مارسيلو. خط الوسط: مصطفى جمال وأحمد فيليكس وحامد الجابري وجريندو وعبد الرحمن جبنة. خط الهجوم: أنطونى لوكاسا "توني". ويدخل فريق حرس الحدود مواجهة الزمالك وهو يحتل المركز العاشر برصيد 18 نقطة جمعها من الفوز في 4 مباريات والتعادل في 6 مباريات والهزيمة في 5 مباريات وأحرز لاعبوه 12 هدفًا واستقبلت شباكه 11 هدفًا بينما يخوض الزمالك مباراة حرس الحدود، محتلاً المركز الخامس في الدوري برصيد 25 نقطة جمعها من الفوز في 7 مباريات والتعادل في 4 مباريات والهزيمة في مباراتين، وأحرز لاعبوه 18 هدفًا واستقبلت شباكه 10 أهداف ويغيب عن الزمالك كلا من مصطفى محمد للإيقاف وفرجانى ساسى للرؤية الفنية إلى جانب شيكابالا قائد الفريق. Advertisements بينما جاء تشكيل الزمالك لمواجهة حرس الحدود كالتالى: بينما جاء تشكيل الزمالك لمواجهة حرس الحدود كالتالى: حراسة المرمى: محمد أبو جبل. خط الدفاع: حازم إمام ومحمود الونش ومحمود علاء ومحمد عبد الشافى. خط الوسط: طارق حامد وأحمد زيزو وأمامهما أوناجم وأوباما وإسلام جابر. خط الهجوم: أشرف بن شرقى.

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