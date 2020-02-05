شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك ضد حرس الحدود.. شاهد وصول الفريقان لاستاد القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصل الزمالك إلى جانب حرس الحدود لاستاد القاهرة الدولى، استعدادا للمواجهة التى ستجمع الفريقان، فى المباراة التى ستنطلق فى السابعة والنصف من مساء اليوم، الأربعاء، على ستاد القاهرة الدولى، ضمن مباريات الجولة الـ 16 للدوري، ويخوض الزمالك مباراة اليوم منتشيا عقب انتهاء مباريات دور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا حيث نجح فى تحقيق التأهل إلى دور الثمانية من منافسات البطولة الأفريقية.

ويدخل الزمالك مباراة حرس الحدود، وهو يحتل المركز الخامس في الدوري برصيد 25 نقطة جمعها من الفوز في 7 مباريات والتعادل في 4 مباريات والهزيمة في مباراتين، وأحرز لاعبوه 18 هدفًا واستقبلت شباكه 10 أهداف، في المقابل يحتل حرس الحدود المركز العاشر برصيد 18 نقطة جمعها من الفوز في 4 مباريات والتعادل في 6 مباريات والهزيمة في 5 مباريات وأحرز لاعبوه 12 هدفًا واستقبلت شباكه 11 هدفًا ويسعى حرس الحدود تحت قيادة طارق العشرى عن تصحيح المسار مجددا بعد خسارته الأخيرة أسوان بهدفين مقابل هدف.

وجاء تشكيل الزمالك لمواجهة حرس الحدود كالتالى:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل.

خط الدفاع: حازم إمام ومحمود الونش ومحمود علاء ومحمد عبد الشافى.

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خط الوسط: طارق حامد وأحمد زيزو وأمامهما أوناجم وأوباما وإسلام جابر.

خط الهجوم: أشرف بن شرقى.

وحرص أمير مرتضى منصور، المشرف العام على قطاع الكرة بنادى الزمالك، على التواجد فى ستاد القاهرة، قبل وصول الفريق بساعة كاملة استعدادا للمباراة التى يبحث فيها الأبيض عن استعاد الانتصارات بعد التعثر مؤخرا فى البطولة بالتعادل فى اللقاء الماضى أمام وادى دجلة بنتيجة 1 / 1.



بن شرقى



محمد عبد الغنى وأبو جبل



وصول حرس الحدود