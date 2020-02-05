سوبر كورة.. دور الـ16 بكأس مصر مهدد بالتأجيل

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رغم إعلان اتحاد الكرة، عن تحديد الفترة من 15 حتى 21 فبراير الجارى، لمباريات دور الـ16 لبطولة كأس مصر ، إلا أن المسئولين بلجنة المسابقات بالجبلاية حتى الآن لم يعلنوا عن المواعيد والملاعب نظرا لأن الموافقات الأمنية لم ترد للاتحاد حتى الآن رغم إبلاغ الجهات المعنية قبل أسبوع.

وكشف مصدر بأحد الأندية المشاركة فى دور الـ16 لبطولة كأس مصر، أنه طالب مسئولى الجبلاية باعلان الجدول والمواعيد حتى يستطيع فريقه الاستعداد لمباراة الكأس المقبلة ومعرفة الملعب وبدء اجراءات حجز الفنادق وغيرها، إلا أن مسئولى اتحاد الكرة لم يردوا عليه.

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لمزيد من التفاصيل عبر سوبر كورة اضغط هنا..واختتم حسام الزناتي بأن مواعيد دور ال16 لبطولة كأس مصر سوف يتم إعلانها فور ورود الموافقات الأمنية عليها.