شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. دور الـ16 بكأس مصر مهدد بالتأجيل والان مع تفاصيل الخبر
وكشف مصدر بأحد الأندية المشاركة فى دور الـ16 لبطولة كأس مصر، أنه طالب مسئولى الجبلاية باعلان الجدول والمواعيد حتى يستطيع فريقه الاستعداد لمباراة الكأس المقبلة ومعرفة الملعب وبدء اجراءات حجز الفنادق وغيرها، إلا أن مسئولى اتحاد الكرة لم يردوا عليه.
لمزيد من التفاصيل عبر سوبر كورة اضغط هنا..واختتم حسام الزناتي بأن مواعيد دور ال16 لبطولة كأس مصر سوف يتم إعلانها فور ورود الموافقات الأمنية عليها.
الأهلى يواجه الزمالك فى السوبر المحلى بالإمارات يوم 20 فبراير، كما ينتظر مواجهة الزمالك مع الترجى التونسى يوم 14 فبراير بالدوحة والتى مازال حولها جدل بسبب رفض الابيض اللعب فى قطر.
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