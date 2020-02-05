لحظة بلحظة.. الزمالك 1 - 0 حرس الحدود.. علاء يُسجل

محمد اسماعيل - القاهرة - متابعة ـ مصطفى الجريتلي:

زوار الخليج 365 تابعوا معنا تغطية لحظة بلحظة لأحداث مباراة الزمالك ونظيره حرس الحدود ضمن منافسات الدوري.

ويدخل الزمالك اللقاء وهوفي المركز الخامس برصيد 25 نقطة، بينما يحتل حرس الحدود المركز العاشر برصيد 18 نقطة.

وجاء تشكيل الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل

خط الدفاع: محمد عبد الشافي - محمود علاء - محمود الونش - حازم امام

خط الوسط: طارق حامد - يوسف أوباما - محمد أوناجم - أحمد سيد زيزو - اسلام جابر

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المهاجم: أشرف بنشرقي

ويجلس على دكة البدلاء كل من: محمد عواد - محمد حسن - محمد عبد الغني - عمر السعيد - مصطفي فتحي - محمد عنتر - عبد الله جمعة.

انتظروا تغطية لحظة بلحظة لأحداث الشوط الأول فور بدايته:

انطلاق المباراة:

شهدت الدقائق العشرة الأولى سيطرة من قبل لاعبي الزمالك على الكرة حتى احتسب حكم المباراة في الدقيقة 10 ركلة جزاء للزمالك بحجة دفع مدافه حرس الحدود لأشرف بن شرقي.

في الدقيقة العاشرة سدد محمود علاء الكرة بنجاح متقدمًا لفريقه.

في الدقيقة 25 سنحت فرصة جيدة لعبد اللطيف جريندو لاعب حرس الحدود ولكن تصويبته تصدى لها القائم في أول خطورة على مرمى الزمالك.