محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى: زوار الخليج 365 الكرام، نقدم لكم تغطية مباشرة لمراسم قرعة الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا. ويتواجد الثنائي المصري الزمالك والأهلي في ربع النهائي، بعد احتلالهما المركز الثاني بالمجموعتين الأولى والثانية على الترتيب. وتم تقسيم الفرق المتأهلة إلى تصنيفين Advertisements التصنيف الأول: مازيمبي، والنجم الساحلي، وصنداونز، والترجي. التصنيف الثاني: الزمالك، والأهلي، والوداد، والرجاء. وتقام القرعة بسحب فريق من التصنيف الأول ليواجه فريق من التصنيف الثاني في ربع النهائي، على أن يتم تجنيب فريقي المجموعة الواحدة من الصدام في ربع النهائي.

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كانت هذه تفاصيل خبر مباشر بالفيديو.. قرعة دوري الأبطال.. مواجهات نارية منتظرة للأهلي والزمالك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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