محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:
أعلن السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للنادي الأهلي، اليوم الأربعاء، قائمة فريقه لمواجهة بيراميدز ضمن منافسات الجولة 16 في بطولة الدوري المصري الممتاز.
القائمة شهدت غياب رامي ربيعة للإيقاف، ورمضان صبحي للإصابة، بينما حضرت كل القوى الهجومية في الفريق.
وجاءت قائمة المباراة كالتالي:
حراسة المرمى: شريف إكرامي، محمد الشناوي، علي لطفي
خط الدفاع: أحمد فتحي، محمود متولي، محمد هاني، محمود وحيد، ياسر إبراهيم، أيمن أشرف، علي معلول
خط الوسط: حسام عاشور، أليو ديانج، عمرو السولية
الوسط الهجومي والمهاجمين: حسين الشحات، أحمد الشيخ، محمد مجدي أفشة، وليد سليمان، جونيور أجايي، مروان محسن، أليو بادجي، محمود كهربا، جيرالدو.
ومن المفترض أن يقوم فايلر باستبعاد حارس من ضمن الثلاثي المختار بالإضافة إلى ثلاثة لاعبين لتتقلص القائمة إلى 18 لاعب فقط يوم المباراة.
كانت هذه تفاصيل خبر بـ "القوة الضاربة".. فايلر يُعلن قائمة الأهلي لمباراة بيراميدز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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