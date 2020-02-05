الكونفدرالية.. المصري يصطدم بـ"منافس الزمالك".. وبيراميدز أمام زاناكو الزامبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى: أقيمت قرعة الدور ربع النهائي لبطولة الكونفدرالية، والتي شهدت تواجد الثنائي بيراميدز والمصري البورسعيدي. وتأهلا بيراميدز والمصري البورسعيدي في ربع النهائي، بعد صعودهما عن المركزين الأول والثاني من المجموعة الأولى. وجاءت نتائج القرعة كالتالي: زاناكو الزامبي - بيراميدز النصر الليبي -حسنية أغادير المغربي Advertisements المصري - نهضة بركان المغربي أنيمبا النيجيري - حوريا كوناكري الغيني وتقام مباريات الذهاب على ملاعب الفرق المذكورة أولا والتي احتلت المركز الثاني بمجموعاتها. وسبق أن خاض نهضة بركان المغربي، نهائي الموسم الماضي للكونفدرالية أمام الزمالك، قبل أن يتوج الفريق الأبيض. ويلتقي بيراميدز في حالة فوزه بنصف النهائي أمام الفائز من أنيمبا النيجيريا وحوريا كوناكري، فيما يلتقي المصري في حالة تأهله لنصف النهائي أمام الفائز من النصر الليبي وحسنية أغادير.

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