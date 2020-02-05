بنشرقي يقود الهجوم.. 3 تبديلات في تشكيل الزمالك أمام الحدود

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد الهواري:

أعلن الفرنسي باتريس كارتيرون‎ المدير الفني للزمالك، تشكيل فريقه لمواجهة حرس الحدود، في الجولة الـ16 لمسابقة الدوري.

وتنطلق المباراة في تمام السابعة والنصف على ستاد القاهرة.

ويغيب عن الفريق فرجاني ساسي، وشيكابالا، ومصطفى محمد لإراحتهم، فيما شهدت المباراة عودة أبو جبل لحراسة مرمى الفريق بعد غيابه عن المواجهة الأفريقية السابقة، وكذلك عودة طارق حامد بعد غيابه عن مواجهة دجلة الأخيرة بالدوري للإيقاف.

وأجرى كارتيرون 3 تبديلات عن مواجهة دجلة بالدفع بطارق حامد، وإسلام جابر وأشرف بنشرقي، بدلا من فرجاني ساسي وشيكابالا ومصطفى محمد.

ويبدأ الزمالك بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: محمد ابو جبل

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الدفاع: محمد عبد الشافي - محمود علاء - محمود الونش - حازم امام

الوسط: طارق حامد -أحمد سيد زيزو -

وسط الهجوم: محمد اوناجم - يوسف اوباما - إسلام جابر

الهجوم: أشرف بن شرقي

ويجلس على دكة البدلاء كل من: محمد عواد - محمد حسن - محمد عبد الغني - عمر السعيد - مصطفي فتحي - محمد عنتر - عبد الله جمعة.

ويحتل الزمالك المركز الخامس في جدول الترتيب برصيد 25 نقطة، فيما يحتل حرس الحدود المركز العاشر برصيد 18 نقطة.