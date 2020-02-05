مصدر لمصراوي: بيراميدز يرفض طلب الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت: ريهام حمدي: أكد مصدر مسؤول في نادي بيراميدز، أنه تم رفض طلب النادي الأهلي فيما يخص الحضور الجماهيري لمباراة الفريقين بالدوري. ويستضيف ملعب الدفاع الجوي مباراة بيراميدز والأهلي ضمن الجولة الـ16 لمسابقة الدوري الممتاز مساء الخميس. Advertisements وقال مصدر في بيراميدز لـ"الخليج 365" –رفض الكشف عن إسمه- "المباراة ستقام دون حضور جماهيري". وأكمل "تم الاتفاق على حضور 50 فرد من كل نادي". واختتم المصدر تصريحاته قائلا "الأهلي طلب حضور 5000 ألاف مشجع في مباراة بيراميدز، لكن هذا الطلب لم يتم الموافقة عليه".

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