مصدر: مباراة القمة مهددة بتأجيل جديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مراسل الخليج 365:

أكد مصدر باتحاد الكرة، أن مسؤولي الجبلاية لم يتلقوا حتى الآن الموافقات الأمنية لتحديد مواعيد وأماكن مباريات القمة ودور الـ16 لكأس مصر.

وأوضح المصدر الذي فضّل عدم ذكر اسمه لـ"الخليج 365"، أنه رغم تحديد اتحاد الكرة لمواعيد دور الـ16 للكأس، لتقام خلال الفترة من 15 حتى 21 فبراير الحالي، إلا أنه المسؤولين بالاتحاد لا يستطيعون الكشف عن مواعيد الملاعب والملاعب نظرًا لعدم ورود الموافقات الأمنية رغم إبلاغ الجهات المعنية منذ أسبوع.

كما أشار المصدر، إلى أنه رغم التأكيد على موعد مباراة القمة المؤجلة بين الأهلي والزمالك، والمقرر إقامتها يوم 24 فبراير الجاري، على ستاد القاهرة، تجنبا لتكرار الأزمة التي صاحبت تأجيل المباراة، إلا أن الموافقات الأمنية لم ترد أيضا بشأن المباراة

Advertisements

وتقام مباريات دور الـ16 لكأس مصر خلال تلك الفترة باستثناء مواجهتي الأهلي والزمالك لارتباطاتهما الأفريقية.

وينتظر قطبا القمة قرعة دور الـ8 لدوري الأبطال، والمقرر إقامتها مساء الأربعاء.

ويلتقي الأهلي أمام الترسانة، فيما يواجه الزمالك نظيره سموحة في دور الـ16 للكأس.