​المصري يصطدم بنهضة بركان المغربي في ربع نهائي الكونفدرالية

أسفرت قرعة الدور ربع النهائي من بطولة الكونفدرالية الإفريقية، عن مواجهة فريق المصري البورسعيدي نظيره نهضة بركان المغربي.

وتقام فعاليات قرعتي دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية، في القاهرة مساء اليوم.

كان ممثلا الكرة المصرية قد تأهلان عن المجموعة الأولى بالكونفدرالية، بتصدر بيراميدز ووصافة المصري البورسعيدي.

وينتظر بيراميدز الفرق أصحاب الوصافة في المجموعات الأخرى من «زاناكو الزامبي، والنصر الليبي، وأنيمبا النيجيري».

بينما انتظر المصري أوائل المجموعات الأخرى من «حوريا الغيني، نهضة بركان المغربي، حسنية أغادير المغربي». والكونفدرالية، في القاهرة مساء اليوم.كان ممثلا الكرة المصرية قد تأهلان عن المجموعة الأولى بالكونفدرالية، بتصدر بيراميدز ووصافة المصري البورسعيدي.وينتظر بيراميدز الفرق أصحاب الوصافة في المجموعات الأخرى من «زاناكو الزامبي، والنصر الليبي، وأنيمبا النيجيري».بينما انتظر المصري أوائل المجموعات الأخرى من «حوريا الغيني، نهضة بركان المغربي، حسنية أغادير المغربي».

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