بيراميدز في مواجهة زاناكو الزامبي في ربع نهائي الكونفدرالية

أسفرت قرعة الدور ربع النهائي من بطولة الكونفدرالية الإفريقية، عن مواجهة فريق بيراميدز نظيره زاناكو الزامبي.

وتقام فعاليات قرعتي دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية، في القاهرة مساء اليوم.

كان ممثلا الكرة المصرية قد تأهلان عن المجموعة الأولى بالكونفدرالية، بتصدر بيراميدز ووصافة المصري البورسعيدي.

وانتظر بيراميدز الفرق أصحاب الوصافة في المجموعات الأخرى من «زاناكو الزامبي، والنصر الليبي، وأنيمبا النيجيري».

بينما ينتظر المصري أوائل المجموعات الأخرى من «حوريا الغيني، نهضة بركان المغربي، حسنتية أغادير المغربي». في القاهرة مساء اليوم.كان ممثلا الكرة المصرية قد تأهلان عن المجموعة الأولى بالكونفدرالية، بتصدر بيراميدز ووصافة المصري البورسعيدي.وانتظر بيراميدز الفرق أصحاب الوصافة في المجموعات الأخرى من «زاناكو الزامبي، والنصر الليبي، وأنيمبا النيجيري».بينما ينتظر المصري أوائل المجموعات الأخرى من «حوريا الغيني، نهضة بركان المغربي، حسنتية أغادير المغربي».

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