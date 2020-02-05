بث مباشر لمباراة الزمالك وحرس الحدود في الدوري

تقدم "بوابة الوفد" بث مباشر لمباراة الزمالك وحرس الحدود التي تنطلق في السابعة والنصف مساء اليوم الأربعاء، على استاد القاهرة الدولي، في الجولة السادسة عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الزمالك وحرس الحدود

تنطلق مباراة الزمالك وحرس الحدود في تمام الساعة السابعة ونصف مساء بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة الساعة الثامنة ونصف مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، وفي

تمام الساعة التاسعة ونصف مساءً بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وحرس الحدود

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تذاع مباراة الزمالك وحرس الحدود بشكل حصري عبر قناة أون سبورت بتعليق أيمن الكاشف وقناة تايم سبورت.

ويدخل الزمالك المباراة بقيادة باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق بحثًا عن الفوز للدهول للمربع الذهبي والعودة للمنافسة على

لقب الدوري الذي يتصدره الأهلي.

في المقابل يتطلع طارق العشري المدير الفني لفريق الكرة بنادي حرس الحدود في تحقيق الفوز وخطف الثلاث نقاط مستغلًا أرتباك الزمالك الذي يعاني من ضغط المباريات.

ويحتل الزمالك المركز الخامس برصيد 25 جمعهما من 17 مباراة حقق الفوز في سبعة وتلقى الهزيمة في اثنين وتعادل قي أربعة بينما يحتل حرس الحدود المركز العاشر برصيد 18 حمعهما من 15 مباراة حقق الفوز في أربعة وتلقي الهزيمة في خمسة وتعادل في ست مباريات.